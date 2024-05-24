Генералов сажают и выпускают

Генерала Попова может быть выпустят из СИЗО под домашний арест, само следствие решило обратиться в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об изменении Попову меры пресечения. Это ходатайство предполагается рассмотреть 27 мая.
То есть всего лишь под домашний арест, а там как дело пойдет. Пока же пусть еще посидит несколько деньков, подумает...
На арестованного по подозрению в коррупции генерал-майора Ивана Попова оформлена 76-метровая квартира в Ростове-на-Дону, в панельном доме на улице Проселочная. Хороший район, рядом Нижнегниловское кладбище, у меня там прабабушка похоронена...
Тем временем, за прошедшие сутки "попали под раздачу" еще два военачальника - 23 мая был задержан начальник департамента по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий и сняли с должности командующего 20-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова.
На сталинские чистки пока похоже мало. И ощущения, что с коррупцией в Министерстве обороны покончено, тоже нет, тем более, что генерала Ахмедова сняли с должности и не в связи с коррупцией.
Сейчас скандалы поутихнут, и все вернется на круги своя...
А.Б.
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Cfsbic написал 24.05.2024 11:02
Россия это АД написал 24.05.2024 10:47
Пока самым значительным политическим событием написал 24.05.2024 10:45
Оставив временно в стороне вопрос о том, чем именно армия так напугала Путина (возможно, ему во сне стали являться декабристы и Жуков с Коневым), сосредоточимся на последствиях. Главным из них является резкое и непропорциональное политическое усиление ФСБ (и в широком смысле спецслужб вообще, в особенности ФСО, Росгвардии, Следкома и так далее). Так или иначе, но дуэль за право свалить ответственность за вляпывание в войну друг на друга выиграла Лубянка. Теперь она вся в белом, а генералы известно в чем.
Логичным следующим шагом, на мой взгляд, является зачистка самой Лубянки. Все, что я знаю из истории о колесе террора, сводится к том, что его повороты синхронизованы со сменой лидера аппаратной гонки. Колесо это следует за лидером как тень. Именно поэтому есть такие времена и такие гонки, когда лучше всегда оставаться вторым. Первым тоже можно, но недолго.
ФСБ (в ее самом широком понимании) превращается в монополиста на рынке "смотрящих". На первом этапе это дает много мелких и приятных "поблажек". Уже сейчас уверенно можно сказать, что на рынке идет мощный "черный передел" активов, главным бенефициаром которого являются люди и организации, аффилированные со спецслужбами. И это отнюдь не те (или не только те) процессы, которые широко освещались в медиа. В действительности, основные события происходят в регионах, даже не на областном, а на районном уровнях, где под прикрытием "нужд военного времени" происходит перекраска черных крыш в красные.
Но, набрав такую немеряную силу, ФСБ превратится в очевидную и непосредственную угрозу стабильности власти Путина. У него не будет другого выхода, как начать ее зачистку, чтобы сделать ей "институциональное осаже". Впрочем, возможны нюансы например, можно не успеть. Так обычно начинаются перестройки.