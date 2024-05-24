Генералов сажают и выпускают

Генерала Попова может быть выпустят из СИЗО под домашний арест, само следствие решило обратиться в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об изменении Попову меры пресечения. Это ходатайство предполагается рассмотреть 27 мая.

То есть всего лишь под домашний арест, а там как дело пойдет. Пока же пусть еще посидит несколько деньков, подумает...

На арестованного по подозрению в коррупции генерал-майора Ивана Попова оформлена 76-метровая квартира в Ростове-на-Дону, в панельном доме на улице Проселочная. Хороший район, рядом Нижнегниловское кладбище, у меня там прабабушка похоронена...

Тем временем, за прошедшие сутки "попали под раздачу" еще два военачальника - 23 мая был задержан начальник департамента по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий и сняли с должности командующего 20-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова.

На сталинские чистки пока похоже мало. И ощущения, что с коррупцией в Министерстве обороны покончено, тоже нет, тем более, что генерала Ахмедова сняли с должности и не в связи с коррупцией.

Сейчас скандалы поутихнут, и все вернется на круги своя...

А.Б.