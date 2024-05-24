Европейский суд по правам человека отклонил все жалобы Саакашвили

Суд единогласно признал неприемлемой обе жалобы истца.
Саакашвили оспаривал справедливость двух уголовных дел и приговоров, которые были вынесены ему грузинскими судами. Он заявлял о политическом преследовании, нарушении права на беспристрастный суд и «наказании без закона».
В апреле адвокаты Саакашвили, отбывающего шестилетнее заключение за коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями, отозвали иск из ЕСПЧ о том, что состояние его здоровья опасно для жизни.
Адвокаты Саакашвили сообщили, что категорически не согласны с решением ЕСПЧ и будут его обжаловать.
Между тем в правящей партии «Грузинская мечта» отметили, что требуют извинений от западных политиков за нападки на грузинскую систему правосудия после того, как ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили.
Тут ничего и не добавишь. Кроме того, что никто так и не расследовал загадочную гибель премьер-министра Грузии Зураба Жвания, в организации которой многие обвиняют Саакашвили.
Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили, к примеру, заявлял, что Зураб Жвания был убит в присутствии президента Саакашвили.
Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили заявлял, что Зураб Жвания был уже мёртвым доставлен в квартиру, где позже обнаружили его тело.
Вскоре после гибели Зураба Жвания произошли ещё две трагедии, которые, по официальной версии грузинской стороны, никак не были связаны с гибелью премьера Грузии.
Был найден мёртвым сотрудник аппарата Зураба Жвания Георгий Хелашвили. По официальной версии, он покончил с собой в собственной квартире при помощи взятого у соседа охотничьего ружья.
Несколько позднее был застрелен руководитель бюро судебно-медицинской экспертизы Грузии Кистаури, готовивший заключение о смерти Жвания. По официальной версии, он был убит своим бывшим одноклассником, который впоследствии тоже совершил самоубийство.
Сюжет для голливудского триллера, но не для ЕСПЧ.
А.Б.
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