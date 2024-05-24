Ни Байдена, ни Си, ни Путина

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, скорее всего, пропустят мирный саммит по Украине в Швейцарии, который пройдет 15–16 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Байден собирается посетить мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию, которое в эти дни пройдет в Калифорнии.

На предвыборное мероприятие приедут актеры Джордж Клуни, Джулия Робертс и другие голливудские звезды, телеведущий Джимми Киммел и экс-президент Барак Обама. Ну и какие еще хохлы? Есть по-настоящему важные дела.

Как пишет Bloomberg, решение Байдена свидетельствует, что он все больше внимания уделяет предвыборной кампании на фоне популярности Дональда Трампа. К тому же, отмечает агентство, в апреле Трамп впервые обошел Байдена по количеству собранных средств на кампанию — $76 млн против $51 млн.

Не будет на саммите и представителей Китая. Россию, как известно, и не приглашали.

Это все, что надо понимать о реальном значении украинского конфликта для мировой политики.

А.Б.