Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман считает необходимым прекратить выплату "денег для граждан" находящимся в Германии украинским мужчинам, которые уклоняются от призыва на воинскую службу на родине.

"Мы хотим поддержать Украину как можно сильнее, но нельзя в то же время, если можно так выразиться, платить премии тем, кто уклоняется от воинской службы", - пояснил министр.

По словам Херрмана, в ФРГ живут несколько тысяч военнообязанных, получающих социальное пособие, и этих мужчин "не хватает для обороны Украины".

Что по мне, так я бы в России платил пособия мужчинам, уклоняющимся от призыва на Украине. Дезертирам бы платил пособия и обеспечивал бы условия для проживания в РФ до конца боевых действий. А тем, кто обладает дефицитной в России специальностью, обеспечивал бы и трудоустройство с хорошей зарплатой. А после войны предложил бы на выбор - граждансво РФ либо выезд в любую страну по желанию.

Неплохой был бы контраст.

А.Б.