Просто позорище на всю страну

Мишустин устроил разнос чиновникам после того как посидел за рулем новой "Волги".

Очередной пример успехов импортозамещения в России можно было наблюдать в Нижнем Новгороде, где была проведена выставка "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), на которой помимо всего прочего было представлено новое детище отечественного автопрома "Волга".

До этого СМИ с помпой анонсировали возвращение на отечественный рынок знаменитой марки, которую по прогнозам ждет судьба народного автомобиля, а россияне якобы аж пританцовывают от нетерпения отнести свои деньги в кассу, чтобы стать счастливым обладателем авто с серебряным оленем на капоте. Впрочем, никакого оленя на капоте не будет.

Во времена правительства Примакова я сопровождал первого вице-премьера Маслюкова на ГАЗ, примерно с той же целью - посмотреть на очередное чудо российского автопрома.

Но дело в том, что Юрий Дмитриевич неплохо разбирался в автомобилях. И когда увидал очередное чудо, то, без свидетелей, разумеется, сказал помощникам: "Я бы запретил законодательно впускать аватомобили в России"...

Аналогичную оценку очередному "газовскому чуду" слышал я и от нижегородского тогдашнего губернатора Ходырева.

- Геннадий Максимович, красивая какая машинка, салон вот красный кожаный, а вы на БМВ...

Губернатор обернулся, чтоб никто не слышал: "Потому что БМВ - это машина, а это..." Дальше шла непереводимая игра слов.

А.Б.