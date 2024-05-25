Генерал должен сидеть

Генерала Попова суд оставил в СИЗО, несмотря на то, что о его переводе под домашний арест ходатайствовало само следствие. Какая-то перевернутая логика, надо сказать. Якобы он получил эту мошенническую схему в наследство от своего погибшего предшественника, кстати, представленного к званию Героя России посмертно...

Но покойников у нас не судят, а Попов-то при чем? При обысках не нашли ничего компрометирующего, как у тыловых генералов, где деньги валялись буквально мешками. Пишут, что на карточку Попову его сейчас покойный сослуживец перевел полмиллиона рублей. Но это деньги, от которых сознание не теряют...

В общем, генерал будет сидеть, возможно, долго. Дискредитацией вооруженных сил это не является.

А.Б.