Генерал должен сидеть

Генерала Попова суд оставил в СИЗО, несмотря на то, что о его переводе под домашний арест ходатайствовало само следствие. Какая-то перевернутая логика, надо сказать. Якобы он получил эту мошенническую схему в наследство от своего погибшего предшественника, кстати, представленного к званию Героя России посмертно...
Но покойников у нас не судят, а Попов-то при чем? При обысках не нашли ничего компрометирующего, как у тыловых генералов, где деньги валялись буквально мешками. Пишут, что на карточку Попову его сейчас покойный сослуживец перевел полмиллиона рублей. Но это деньги, от которых сознание не теряют...
В общем, генерал будет сидеть, возможно, долго. Дискредитацией вооруженных сил это не является.
А.Б.
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"доносчица" Тимашук(честная малоросиянка)- "некая", или, все же, не некая, написал 25.05.2024 11:50
Неолап написал 25.05.2024 11:17
да нет у товарища Жданова никакого обширного написал 25.05.2024 11:09
Главная проблема человечества что количество глупцов, идиотов, лжецов, трусов и коррупционеров в высших эшелонах власти так называемого Западного мира возросло до неприличного количества благодаря промывке мозгов и непрерывному пропагандистскому шпариванию левыми идеями. Посмотрите на действия дерьмократов с их президентом Байденом уже 2с лишним держащим на полуголодном пайке Украину сражающуюся с фашистской Россией или как они связывают руки Израилю или на запрос прокурора ГААГИ на арест Нетаниягу или на одностороннее признание не существующего палестинского народа Норвегией, Ирландией и Испанией. С давних советских пор мы все воспринимали Демократическую партию как прогрессивную партию отстаивающую права простых людей кем она когда то и была.Я например с такими убеждениями 30 лет назад приехал в замечательную и неизвестную страну Америку.Прожив и проработав в ней лет 10 пройдя непростую адаптацию в поисках своего места начал понимать что Демократы используют примерно те же приемы оболванивания и промывки мозгов что и коммунисты в Совке. Ее истэблишмент живет привелигированной жизнью и и давно из прогрессивной силы превратился в коррумпированное , лицемерное, лживое централизованное сообщество плутов и трусов озабоченных лишь сохранением своих теплых местечек.
Не о Трампе или Байдене или о других личностях необходимо рассуждать а о полностью дискредитировавшей себя идеологически, политически и экономически Демпартии США