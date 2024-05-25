Аландские острова могут стать "ахиллесовой пятой" Финляндии и НАТО, говорится в статье Bloomberg.

Bloomberg напоминает, что около 96% торговых потоков Финляндии проходит по морским путям в районе Аландов.

"Если у вас будут все Аландские острова, вы можете заблокировать морское сообщение как с Ботническим, так и с Финским заливом", - заявил бывший генерал-майор вооруженных сил Финляндии и член парламента от правоцентристской партии национальной коалиции Пекка Товери. "Тогда мы сильно облажаемся", - добавил он.

Товери призвал закрыть российское консульство на Аландах и разрешить финским силам тренироваться на островах. Он также подчеркнул, что эта территория для обороноспособности Финляндии и НАТО играет более важную роль, чем Готланд для Швеции.

Вообще-то Аландские острова - историческая русская территория. Бывал я там. Сейчас абсолютно все исторические памятники на островах - русского происхождения, даже столица этой шведской автономии в составе Финляндии носит имя Мариенхамн, в честь императрицы Марии. Просто до российского присутвия там ничего не было, только несколько рыбацких деревушек. А за сто лет в составе России малость цивилизовались.

В принципе, Аландские острова - это демилитаризованная зона, но с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО все больше разговоров об использовании островов для задач альянса.

Действительно, военно-морская база на островах может полностью перекрыть для России Балтику. А это уже повод к войне.

А.Б.