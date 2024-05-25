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Московский листок

За что бабам счастье?

Опубликовано 25.05.2024 в разделе комментариев 1

труд женщина
За что бабам счастье?

Вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты. Мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частных компаний сокращение рабочего дня может носить рекомендательный характер.

То есть за два часа до конца рабочей недели все муниципальные служащие женского пола встанут и покинут свои рабочие места? А сильный пол останется, и что?.. Побежит за пивом? Потому что больше ему в эти два часа ничего делать не останется...

Понимаю, если б речь шла об асфальтоукладчицах: облегчить женщинам пятничную нагрузку - святое дело. Но в муниципалитете или госучреждении физическая нагрузка считай никакая, почему именно слабому полу облегчать, а не всем сразу?

С другой стороны, если в пятницу к концу дня в учреждении просто делать нечего, то, может, подумать о сокращении штатов, без гендерного деления?

Нет уверенности, что женщинам, которые сейчас живут в среднем на 10 лет дольше мужчин, имеет смысл вообще давать какие-то преференции перед сильным в прошлом полом.

Нет даже уверенности, что прекрасные служащие дамы немедленно по окончании пятничного рабочего времени побегут в семью, забирать детишек из детского сада и стирать накопившееся за неделю белье. Скорее всего, они отправятся в тот же бар по соседству, куда через пару часов придут их коллеги мужского пола. Пятница все же...

Ну а насчет рекомендации сократить пятничный рабочий день женщинам в бизнесе - это все в том же баре или ресторане, когда там вечером пятницы наплыв клиентов, отпустить домой всех женщин официанток?

Кстати, число работающих женщин в России составляет почти половину всей рабочей силы в стране — около 49%. Этот показатель является одним из самых высоких в мире, и это в первую очередь является следствием реального равенства мужчин и женщин, достигнутого в советский период.

И вот так вот "заминусовать" 2 часа рабочего времени еженедельно для половины всей рабочей силы? А экономика выдержит такое "благодеяние", особенно когда из каждого утюга звучат стенания по поводу нехватки рабочих рук, без разницы, мужских или женских?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Ну что не придумают идиоты так все глупо
Неолап написал 25.05.2024 11:26
В администрация и бюджетники не заработались от писания гор бумажек. Им наоборот нужно увеличить рабочую неделю на один день и увеличить рабочий день до 10 часов. Чтобы сууки познали халяву бюджетную. А зарплату уменьшить до минимального уровня. И не до 72 тыщ как пизздила толстая колбаса, а по средней рабочей до 20 тыс в месяц. За перекладывание бумажек ис одного места в другое змеиное племя заслуживает и еще ниже зарплату . А уменьшать надо везде по всем бюджетникам не рабочий день а сокращать бездельников по всюду.
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