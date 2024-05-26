ЖЖ ожил и готов дальше

Для начала - всем спасибо. За что отдельное? За ЖЖ. Я довольно долго вел этот журнал, ни шатко ни валко, но более-менее. Но полтора года назад разболелся, решил помирать потихоньку, а зачем мне ЖЖ тогда? И полтора года, в общем, не вел. Естественно, потерялся весь рейтинг, просмотры, лайки и прочее.

Но вот ровно полтора месяца назад решил возобновить журнал, спасибо Роскомнадзору, который заблокировал ФОРУМ.мск, а заодно и разные популярные соцсети. В общем, кроме ЖЖ и, естественно, Телеграма ничего не осталось. Но Телега мне откровенно не нравится, это какое-то возвращение на сто лет назад на новом технологическом уровне...

И вот через полтора месяца - отчитываюсь. Вошел в тысячу по общему рейтингу (990) и на 182 место в Московском регионе. Соцкапитал 1006.

При этом никаких ухищрений не предпринимал. Сам ЖЖ тоже нен сильно продвигает - вот, вчерашний ролик знаете по какому разделу ЖЖ проходит? "История"! Историки мы тут с вами, археологи, мать их... В окаменевшем дерьме роемся.

Так что все росло исключительно на вашем интересе. Постараюсь не подводить.

А.Б.