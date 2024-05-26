Нанесен удар по собственности "коллаборантов"

Возросло до 40 число раненых при атаке на гипермаркет "Эпицентр" в Харькове. Все пишут.

Хотя и задают вопрос: почему в разгар торговли в субботу пострадавших и вообще людей так немного? Пишут, что в помещении гипермаркета был устроен склад боеприпасов, но проверить это, как вы понимаете, нет возможности.

Но есть одно привходящее обстоятельство.

Основателями сети магазин "Эпицентр" являются супруги Александр и Галина Герега.

Известно, что в апреле 2024 года Печерский райсуд Киева обязал Офис генерального прокурора внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по статье "коллаборационная деятельность" после расследования украинских журналистов, которые утверждают, что управляющий их донецких магазинов продолжал получать от них зарплату, несмотря на переименование магазина.

Отдельно про "украинских журналистов", на основании доноса которых заведено уголовное дело - за что? А за то, что "коллаборационисты" продолжали платить зарплату своим сотрудникам!

На Украине так не поступают, там предпочитают не платить за сделанную работу - всем известный факт.

Ну и ясное дело, что использовать собственность коллаборационистов под склад боеприпасов - сам бог велел. Бог Православной церкви Украины, а не Украинской православной церкви - тот тоже подозревается по статье "коллаборационная деятельность"...

А.Б.