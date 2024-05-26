Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Антонов заступился за президента Путина

Опубликовано 26.05.2024 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Антонов заступился за президента Путина

Президент США Джо Байден, назвав российского коллегу Владимира Путина тираном, тем самым оскорбляет всех россиян, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Делая выпады в адрес В.В. Путина, Джо Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашего государства», — заключил посол.

Да уж назначьте же вы скорей Антонова министром иностранных дел! Я думаю, Лавров даже и возражать сильно не будет, устал уже... Кругом дебилы, б...

Опять же президенту неловко, все места в поцелуях любящих подчиненных.

А Байдену стыдно должно быть, как можно называть "тираном" президента, только что, на наших глазах получившего 87 процентов голосов за. Единогласно, можно сказать.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полетят или нет американские ракеты в Воронеж?
Полетят или нет американские ракеты в Воронеж?
23.05.2024
Первомай без праздника
Первомай без праздника
01.05.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Скоро пенсионерам повысят (0)
Антонов заступился за президента Путина (0)
Нанесен удар по собственности "коллаборантов" (0)
ЖЖ ожил и готов дальше (1)
Масштабный дефицит работников на украинском рынке труда (4)
За что бабам счастье? (9)
Нас ждет битва за Аландские острова (12)
Генерал должен сидеть (24)
Просто позорище на всю страну (5)
В Баварии призвали лишить украинских уклонистов пособий (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Скоро пенсионерам повысят
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Нанесен удар по собственности "коллаборантов"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Антонов заступился за президента Путина
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Живой журнал ожил и готов дальше
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок и алжирская касба
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss