Антонов заступился за президента Путина

Президент США Джо Байден, назвав российского коллегу Владимира Путина тираном, тем самым оскорбляет всех россиян, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Делая выпады в адрес В.В. Путина, Джо Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашего государства», — заключил посол.

Да уж назначьте же вы скорей Антонова министром иностранных дел! Я думаю, Лавров даже и возражать сильно не будет, устал уже... Кругом дебилы, б...

Опять же президенту неловко, все места в поцелуях любящих подчиненных.

А Байдену стыдно должно быть, как можно называть "тираном" президента, только что, на наших глазах получившего 87 процентов голосов за. Единогласно, можно сказать.

А.Б.