Скоро пенсионерам повысят

Когда пенсионерам исполняется 80 лет, фиксированную выплату в составе пенсии по старости увеличивают в два раза. С 1 июня выплату повысят для людей, которые достигли этого возраста в мае.

Размер доплаты составляет сто процентов фиксированной части пенсии! В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей.

Боюсь, что нас ждет всплеск стариковской смертности со смеху! На целых 8 тысяч рублей! Особенно на фоне средней продолжительности жизни, которая на 10 лет меньше.

А.Б.