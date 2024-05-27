ПВО подбили БПЛА, а СК - помощника губернатора

Беспилотники атаковали заправочную станцию в Орловской области. Погиб пожарный.

В целом в ночь на 27 мая над территорией Брянской, Белгородской и Орловской областей, а также над Краснодарским краем системы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что один из беспилотников атаковал заправочную станцию в городе Ливны. Когда на месте работали пожарные и спасатели, в АЗС врезался второй дрон.

В результате повторного удара погиб водитель пожарной части, еще три сотрудника экстренных служб пострадали, добавил Клычков.

А тем временем арестован помощник Клычкова Сергей Лежнёв по обвинению в коррупции. Якобы при ремонте моста какого-то украл 75 миллионов рублей.

Но Лежнев по должности занимался связями со СМИ, а в последнее время еще и доставкой гуманитарной помощи в войска. А ремонтом мостов - не занимался...

И, в общем, подозрения следственных органов тоже вполне прозрачны, мол, Лежнев получил откат для своего друга и начальника...

Как-то все очень напоминает дело генерала Попова, которого сегодня должны, наконец, выпустить под домашний арест. Воевал человек, воевал, а потом вдруг взял, да и украл два состава с металлоконструкциями... И то ли он украл, то ли у него украли, а пусть посидит.

Ну, Попова я не знаю совсем, а с Клычковым, наоборот, очень хорошо знаком. И знаю, что он не по делу воровать. Возможно, это не всем нравится, вот и решили "подвесить на крючок" губернатора. А то, что область практически прифронтовая, кого волнует?

А.Б.