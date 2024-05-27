Турция очень серьезно вписалась за Палестину

Турция выступает за скорейшее признание Советом Безопасности ООН Палестины в качестве независимого государства. Повтор ситуации, когда Палестина не была признана независимым государством, приведет к краху международной системы, предупредил глава МИД республики Хакан Фидан.

"Как Турция мы считаем крайне важным, чтобы Палестина была немедленно признана Советом Безопасности ООН в качестве независимого государства. Это требование международного права и совести человечества. Международная система уже находится в состоянии большого кризиса. Если государство, признанное 150 странами, будет вновь отвергнуто голосованием одной страны в СБ ООН, мы столкнемся с реальностью, которая углубит этот кризис и приведет к полному краху международной системы", - заявил Фидан журналистам по итогам посещения Брюсселя.

По мнению главы МИД Турции, даже если СБ ООН не признает Палестину, к ней по примеру Анкары следует относиться как к реальному государству.

"Палестина находится под оккупацией, она не может пользоваться своей экономической и политической свободой", - подчеркнул Фидан.

Турция старейший член НАТО и верный союзник США в Европе. И вдруг так резко и против США, и против Израиля, соответственно... Кто у нас оккупировал Палестину, а?

Все как-то забывают, что исторически совсем недавно и Палестина, и территория Израиля, и Египет с Иорданией входили в состав Османской империи, то есть Турции. И позиция Запада по итогам Первой мировой войны была на полное исчезновение такой страны, как Турция. И только Мустафа Кемаль, ставший Ататюрком лишь позднее, сумел военной силой объединить то, что осталось от Османского государства в современную Турецкую республику.

И, кстати, единственный, кто поддержал турок в Европе был СССР.

Но в Анкаре ничего не забыли, ни плохого, ни хорошего. И сейчас Турция очевидным образом восстанавливает свое влияние на бывших османских территориях. Нас это тоже касается, поскольку дружба дружбой, а когда-то Османская империя начиналась сразу южней Полтавы. А Крым и Кубань принадлежали к вассальному по отношению к Стамбулу Крымскому ханству. И Азов был турецким городом.

А.Б.