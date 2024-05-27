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Московский листок

Эстония хочет поставить Путина на колени

Опубликовано 27.05.2024 в разделе комментариев 0

путин цензура кремль
Эстония хочет поставить Путина на колени

Президент Эстонии Алар Карис считает, что сейчас в ситуации на Украине важно остановить "российскую военную машину".

"Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и президента Владимира Путина на колени. Тогда можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны в Украине", - сказал он 25 мая в интервью Yle.

Я не очень люблю Путина, но Эстонию люблю еще меньше. Но надо позволять им говорить, пусть говорят...

Вот, оказывается, как в Европе видят переговоры с Россией: Путин стоит на коленях, а европейцы диктуют ему условия... При этом, надо понимать, военное поражение Путину должны нанести украинцы, а европейцы "будут посмотреть".

 А.Б.



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