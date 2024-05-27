Министр обороны Швеции Пол Йонсон в беседе с Hallandsposten ответил на вопрос о праве Вооруженных сил Украины наносить удары по России западным оружием.

По его словам, Киев имеет право на самооборону путем боевых действий, которые направлены против «территории противника», пока это соответствует законам ведения военных конфликтов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России.

К примеру, только что украинская сторона нанесла удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае.

«Воронеж-ДМ» имеет дальность работы до 6 тыс. км по горизонту и до 8 тыс. км по вертикали (ближний космос), способна одновременно контролировать до 500 объектов. Она взяла на себя функции советских РЛС «Днепр» и «Дарьял», расположенных в Мукачево Закарпатской области и Севастополе, а также в Азербайджане (Габала).

То есть, строго говоря, удар по ключевому объекту СПРН можно квалифицировать как повод для начала ядерной войны.

А.Б.