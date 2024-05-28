Президент Путин призвал обеспечить достойные условия работающим в России мигрантам из Узбекистана. Россия ценит их вклад в развитие экономики России, отметил президент.

А вклад других, таджиков, киргизов, армян - что, не ценит? И им достойные условия не обязательны?

Узбеков, правда, больше всех - их физически больше, более 30 миллионов, и в Россию на заработки приезжают до трех миллионов. Таджиков втрое меньше в природе, но их вклад от этого менее ценен, что ли?

Председатель профсоюза "Новый труд", политик и специалист по международным отношениям Дарья Митина вот прямр говорит: "Вы точно уверены, что ехать в пафосный и, главное, нарочито демонстративный визит в Ташкент и взасос целоваться с узбекскими лидерами сразу после того, как вдрызг расплевался с Астаной и Душанбе — это верный политический, дипломатический и психологический шаг? И точно ли вы уверены, что в Ташкенте после этого будут жать руки и целоваться искренне?.. Господи, когда же у нас наконец научатся работать с постсоветским пространством?.."

Никогда, видимо, уже не научатся.

Вот среди тех, кто в АП, МИДе и СВР занимается вопросами Средней Азии, много тех, кто хотя бы знает языки тех народов, которыми занимается?

У меня такое неприятное впечатление, что специалисты по Афганистану или Ирану есть, конечно, а вот по бывшим республикам СССР нет. И особенно это проблема там, где русский уже потихоньку вытесняется из повседневного общения, где его уже не учат в школе. Не только гастарбайтер, скажем. из Таджикистана, часто чтобы выкопать канаву нуждается в переводчике, но и чиновник, который решает его судьбу - тоже весьма приблизительно понимает, с чем и с кем имеет дело.

Вот и выстраиваем отношения на основе взаимного непонимания...

А.Б.