Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Отношения на основе взаимного непонимания

Опубликовано 28.05.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Отношения на основе взаимного непонимания

Президент Путин призвал обеспечить достойные условия работающим в России мигрантам из Узбекистана. Россия ценит их вклад в развитие экономики России, отметил президент.

А вклад других, таджиков, киргизов, армян - что, не ценит? И им достойные условия не обязательны?

Узбеков, правда, больше всех - их физически больше, более 30 миллионов, и в Россию на заработки приезжают до трех миллионов. Таджиков втрое меньше в природе, но их вклад от этого менее ценен, что ли?

Председатель профсоюза "Новый труд", политик и специалист по международным отношениям Дарья Митина вот прямр говорит: "Вы точно уверены, что ехать в пафосный и, главное, нарочито демонстративный визит в Ташкент и взасос целоваться с узбекскими лидерами сразу после того, как вдрызг расплевался с Астаной и Душанбе — это верный политический, дипломатический и психологический шаг? И точно ли вы уверены, что в Ташкенте после этого будут жать руки и целоваться искренне?.. Господи, когда же у нас наконец научатся работать с постсоветским пространством?.."

Никогда, видимо, уже не научатся.

Вот среди тех, кто в АП, МИДе и СВР занимается вопросами Средней Азии, много тех, кто хотя бы знает языки тех народов, которыми занимается?

У меня такое неприятное впечатление, что специалисты по Афганистану или Ирану есть, конечно, а вот по бывшим республикам СССР нет. И особенно это проблема там, где русский уже потихоньку вытесняется из повседневного общения, где его уже не учат в школе. Не только гастарбайтер, скажем. из Таджикистана, часто чтобы выкопать канаву нуждается в переводчике, но и чиновник, который решает его судьбу - тоже весьма приблизительно понимает, с чем и с кем имеет дело.

Вот и выстраиваем отношения на основе взаимного непонимания...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полетят или нет американские ракеты в Воронеж?
Полетят или нет американские ракеты в Воронеж?
23.05.2024
Первомай без праздника
Первомай без праздника
01.05.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Байден хочет оттянуть свой конец (0)
Римский папа погнал гомосексуалистов из семинарий (0)
Пограничники готовятся к ядерному конфликту (0)
Отношения на основе взаимного непонимания (0)
Швеция готова к ядерному конфликту с Россией (2)
Эстония хочет поставить Путина на колени (3)
Турция очень серьезно вписалась за Палестину (4)
ПВО подбили БПЛА, а СК - помощника губернатора (7)
Скоро пенсионерам повысят (9)
Антонов заступился за президента Путина (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Белоусов знает, как делать выбор пушки или масло
Михаил Делягин Михаил Делягин: Колода карт Путина: от Мишустина до Патрушева
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок и Корниш
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Выступил на "Авроре", интересно получилось
Дарья Митина Дарья Митина: Доколе?....
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss