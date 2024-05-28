Пограничники готовятся к ядерному конфликту

НАТО отрабатывает вблизи границы нанесение ядерных ударов по территории России, заявил в интервью по случаю Дня пограничника первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

"Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории", — сказал он.

Пограничники обычно принимают на себя первый удар, поэтому редко встретишь пограничника на праздновании Дня победы...

Но вот в случае ядерного удара навряд ли он будет наноситься по границе, оно себе дороже. Так что на случай ядерной войны лучше всего служить в погранвойсках.

А.Б.