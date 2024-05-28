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Московский листок

Римский папа погнал гомосексуалистов из семинарий

Опубликовано 28.05.2024 в разделе комментариев 0

церковь папа
Римский папа погнал гомосексуалистов из семинарий

Папа Римский Франциск назвал некоторые семинарии «центрами гомосексуализма» и попросил не принимать на обучение в священники молодых людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Как сообщает газета La Repubblica со ссылкой на сразу несколько источников, об этом он сказал во время обращения к итальянским епископам на ежегодной ассамблее.

С 2005 года действует запрет на прием лиц, «практикующих гомосексуальность и поддерживающих гей-культуру», в учебные заведения по подготовке духовенства. Правило подтвердил и действующий папа в 2016 году, следуя установкам своего предшественника Бенедикта XVI.

Даже боюсь, не признают ли римскую церковь тоталитарной сектой за запрет гомосексуальности?

Зато у нас все в порядке, и даже слово "гомосексуальность" в официозных СМИ дают со звездочкой и пометкой об экстремистком характере "движения ЛГБТ".

- Экстремизьмом занимаетесь?

- Что вы, только с противоположным полом и в разрешенные места...

- Ну ладно, идите пока...

А.Б.



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