Администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, чтобы развязать войну с РФ, поскольку рейтинги американского лидера в преддверии ноябрьских выборов в Соединенных Штатах падают, заявил американский журналист Сеймур Херш на You Tube-канале London Real.

«Лидеры всегда имеют более высокий рейтинг в военное время, чем в мирное», — отметил журналист.

По его словам, победы в рамках боевых действий делали президентов США «известными и значимыми». Он привел в пример президентов Франклина Рузвельта и Авраама Линкольна.

А вот Зеленский, наоборот, отменил собственные выборы, воспользовавшись лазейкой в законе. Видимо, его рейтинг в воюющей стране оказался не слишком высок...

11-я поправка в Конституцию США позволяет президенту и Конгрессу отменять выборы в случае, если США участвуют в военном конфликте. Так что угроза войны из-за выборов позволяет не воспользоваться якобы высоким рейтингом во время войны, а просто их отменой.

А.Б.