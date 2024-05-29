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Московский листок

Как Украина может начать ядерную войну

Опубликовано 29.05.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Как Украина может начать ядерную войну

Вооруженные силы Украины несколько раз применяли поставляемое Западом оружие для ударов по территории России, сообщило агентство AFP со ссылкой на несколько источников. По их словам, в последний раз оружием союзников ВСУ атаковали объекты вблизи Краснодара. По данным издания, ВСУ нанесли удар по территории РФ из системы Patriot, полученной от Германии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 25 мая заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России западным оружием. За разрешение Украине наносить удары по РФ западным оружием также выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Польские власти не ограничивают применение Украиной поставляемого Варшавой оружия для ударов по объектам на территории РФ, заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может в соответствии с международным правом наносить удары по территории России, но выступил против того, чтобы ВСУ использовали при этом западное оружие.

Реально Украина уже достаточно давно наносит удары по России - достаточно съездить в Белгород и посмотреть. Кстати, удары по Белгороду украинские вертолеты нанесли в первые же дни СВО.

Что касается жителей Донецкой и Луганской областей, то украинские власти считают из своими гражданами, и искренне уверены, что на этом основании могут с ними делать все, что угодно. И делают.

Признать, что они саамми вырастили и воспитали у себя под боком террористический режим, они пока не готовы. Но под давлением фактов сделать это придется.

Сейчас на Украине ждут поставок F-16. Зачем? По-моему, никто даже не скрывает, что собираются использовать этот устаревший истребитель в ослабленной комплектации не для воздушных боев с МиГами, а для нанесения ударов вглубь российской территории. Будет трудно доказать, что украинская ракета типа "воздух-поверхность" была выпущена по российской территории именно с F-16.

А то, что Украина готова бомбить и гражданские объекты, даже не требует особых доказательств - вспомните хотя бы атаку украинского штурмовика по Луганской администрации, когда погибла министр здравоохранения ЛНР. Это было задолго до начало СВО. Следы этой бомбардировки я видел сам, своими глазами.

Ну а удары ВСУ по объектам СПРН - это вообще провокация уже мирового уровня. Любой такой удар может закончиться пусками российских баллистических ракет в сторону США и стран НАТО.

Украина, кстати, не пострадает. Там нет целей для стратегических ядерных сил. Как нет их в Польше, Финляндии, Эстонии. А вот в Германии и Голландии - есть! Не говоря о Франции, Британии, Японии.

 А.Б.



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