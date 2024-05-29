ГТО будут сдавать миллионеры

Минфин РФ внес пакет поправок по изменению налоговой системы.

Предлагается установить на уровне 18% ставку НДФЛ для годового дохода от 5 млн до 20 млн руб.

Ставку НДФЛ для годового дохода от 20 до 50 млн руб. предлагается установить на уровне 20%, свыше 50 млн руб. — 22%.

Подавляющего большинства граждан налоговые изменения не коснутся. Из 64 млн работающего населения прогрессивное налогообложение затронет только 2 млн человек, следует из документа Минфина.

Семьям с двумя и более детьми и душевым доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов будет предложен налоговый вычет для снижения их НДФЛ до 6%.

Предлагается ввести налоговые вычеты по НДФЛ для граждан при сдаче нормативов ГТО и ежегодной диспансеризации.