ГТО будут сдавать миллионеры

Минфин РФ внес пакет поправок по изменению налоговой системы.
Предлагается установить на уровне 18% ставку НДФЛ для годового дохода от 5 млн до 20 млн руб.
Ставку НДФЛ для годового дохода от 20 до 50 млн руб. предлагается установить на уровне 20%, свыше 50 млн руб. — 22%.
Подавляющего большинства граждан налоговые изменения не коснутся. Из 64 млн работающего населения прогрессивное налогообложение затронет только 2 млн человек, следует из документа Минфина.
Семьям с двумя и более детьми и душевым доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов будет предложен налоговый вычет для снижения их НДФЛ до 6%.
Предлагается ввести налоговые вычеты по НДФЛ для граждан при сдаче нормативов ГТО и ежегодной диспансеризации.
|
|