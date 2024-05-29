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Московский листок

Протестующие требуют отставки Пашиняна

Опубликовано 29.05.2024 в разделе комментариев 0

армения президент
Протестующие требуют отставки Пашиняна

Участники акций протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна направляются к зданию МВД республикии.

"Я решил направиться в МВД, потребовать ответа за действия полиции, выяснить эти приказы отдает министр внутренних дел или приказывают ему", — сказал лидер протеста архиепископ Баграт Галстанян. На митинге своих сторонников он заявил, что полиция должна дать разъяснения о насилии по отношению к участникам акций.

С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и прекращения делимитации границы с Азербайджаном, в рамках которой под контроль Баку переходят некоторые приграничные территории.

В общем, понятно, что акции протеста против власти, если не приводят к государственному перевороту, то не приводят вообще ни к чему.

Потянут ли епископ и его сторонники госпереворот, не уверен. Выборы главы государства, а в Армении они не прямые, боюсь, решения тоже не дадут. Правда, в Армении нет и Сибири, но условия именно в армянских колониях еще во времена СССР были одними из самых суровых. Скажем, именно там умирали голодной смертью заключенные-кришнаиты, отказывавшиеся есть мясную пищу... Правда, давно это было, мало, кто помнит.

 А.Б.



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