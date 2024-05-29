Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ЕСПЧ наконец озаботился украинскими военными преступлениями

Опубликовано 29.05.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
ЕСПЧ наконец озаботился украинскими военными преступлениями

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс "Резников против Украины" в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова.

Резников до начала СВО работал на шахте в Донецке. В конце 2022-го ушел добровольцем на фронт. Спустя полтора года попал в плен под Красногоровкой, после чего украинские силовики стали требовать от его дочери фотографировать военные объекты. В обмен они пообещали, что перестанут издеваться над пленным. В итоге, дочь военнослужащего обратилась за помощью к правозащите.

Вообще пытки и казни российских веннопленных начались сразу после начала СВО. Причем основные видеоматериалы поставляли сами украинские военные, выкладывая в соцсетях доказательства своих "подвигов".

Почему европейская правозащита проснулась только сейчас, понятно - изначально надо было поставлять вооружение и военную технику, оказывать финансовую помощь - в отношении доказанных военных преступников это было бы затруднительно.

Хотя все это "секрет Полишинеля" - об украинских военных преступлениях в Европе осведомлены ничуть не хуже, чем о событиях в Буче или Ирпени, о которых почему-то все дружно замолчали...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полетят или нет американские ракеты в Воронеж?
Полетят или нет американские ракеты в Воронеж?
23.05.2024
Первомай без праздника
Первомай без праздника
01.05.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ЕСПЧ наконец озаботился украинскими военными преступлениями (0)
Протестующие требуют отставки Пашиняна (0)
ГТО будут сдавать миллионеры (0)
Как Украина может начать ядерную войну (4)
Байден хочет оттянуть свой конец (16)
Римский папа погнал гомосексуалистов из семинарий (3)
Пограничники готовятся к ядерному конфликту (12)
Отношения на основе взаимного непонимания (3)
Швеция готова к ядерному конфликту с Россией (3)
Эстония хочет поставить Путина на колени (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Как Украина может начать ядерную войну
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Как Украина может начать ядерную войну
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: ЕСПЧ наконец озаботился украинскими военными преступлениями
Михаил Делягин Михаил Делягин: Кто поддерживает легитимность Зеленского в России?
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Грузия: трудный выбор будущего под угрозой майдана
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss