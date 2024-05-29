Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс "Резников против Украины" в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова.

Резников до начала СВО работал на шахте в Донецке. В конце 2022-го ушел добровольцем на фронт. Спустя полтора года попал в плен под Красногоровкой, после чего украинские силовики стали требовать от его дочери фотографировать военные объекты. В обмен они пообещали, что перестанут издеваться над пленным. В итоге, дочь военнослужащего обратилась за помощью к правозащите.

Вообще пытки и казни российских веннопленных начались сразу после начала СВО. Причем основные видеоматериалы поставляли сами украинские военные, выкладывая в соцсетях доказательства своих "подвигов".

Почему европейская правозащита проснулась только сейчас, понятно - изначально надо было поставлять вооружение и военную технику, оказывать финансовую помощь - в отношении доказанных военных преступников это было бы затруднительно.

Хотя все это "секрет Полишинеля" - об украинских военных преступлениях в Европе осведомлены ничуть не хуже, чем о событиях в Буче или Ирпени, о которых почему-то все дружно замолчали...

А.Б.