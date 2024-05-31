Пентагону поручили разработать для Украины точные рекомендации, описывающие цели в России, по которым Вооруженные силы Украины смогут наносить удары американским оружием, написала газета The New York Times.

Глава Пентагона Ллойд Остин уже передал необходимое поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи.

Как отмечает NYT, госсекретарь Энтони Блинкен, после того, как вернулся из поездки в Киев, сказал Байдену, что запрет на удары по России ставят Украину в опасность, потому что ВС РФ наносят удары из «безопасного места» прямо на границе, пользуясь президентским запретом.

Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин также пришли к выводу, что география боев вокруг Харькова потребует исключения из правила.

Более того, на брифинге в Белом доме уже прозвучала информация, что в Белгороде больше не осталось мирных жителей. Можно уничтожать (цитата) "этот русский город в 45 милях от Харькова". В свое время Геббельс лоханулся, нужно было вовремя заявить, что в Лениграде уже не осталось мирных жителей...+

В материале AFP упоминался эпизод, когда переданным оружием был обстрелян объект СПРН к западу от Краснодара.

Bild сообщал, что ВСУ как минимум один раз атаковали российские цели из переданной ФРГ системы противовоздушной обороны Patriot без ведома Берлина.

На самом деле, атаки на объекты СПРН, судя по всему, согласовываются с Пентагоном, более того, идут непосредственно по его целеуказаниям.

Вашингтон уже провел тестирование готовностя российских СЯС, и понял, что перед тем, как привести стратегимческие силы в состояние готовности, в Москве десять раз прозвонят в Вашингтон.

Сейчас же украинские удары по российским объектам СПРН - это элемент торга перед мирным соглашением. И сейчас самое время для асимметричного ответа, в стиле Никиты Хрущева, имевшего в 10 раз меньше боеголовок, чем США, но тем не менее обещавший с трибуны ООН "Мы вас закопаем!" И начал Карибский кризис.

А у нас, интересно, кто это закрыл станцию слежения в Лурдесе? Может, снова открыть? Ну не на Кубе, так в Венесуэле?

А кто это закрыл базу в Камрани? А там очень красиво смотрелись бы атомные ракетные крейсера... Они бы и в Венесуэле ничего смотрелись.

Но это так, из серии упущенных возможностей.

А.Б.