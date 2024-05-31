Неприятное предчувствие мировой войны

Пентагону поручили разработать для Украины точные рекомендации, описывающие цели в России, по которым Вооруженные силы Украины смогут наносить удары американским оружием, написала газета The New York Times.
Глава Пентагона Ллойд Остин уже передал необходимое поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи.
Как отмечает NYT, госсекретарь Энтони Блинкен, после того, как вернулся из поездки в Киев, сказал Байдену, что запрет на удары по России ставят Украину в опасность, потому что ВС РФ наносят удары из «безопасного места» прямо на границе, пользуясь президентским запретом.
Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин также пришли к выводу, что география боев вокруг Харькова потребует исключения из правила.
Более того, на брифинге в Белом доме уже прозвучала информация, что в Белгороде больше не осталось мирных жителей. Можно уничтожать (цитата) "этот русский город в 45 милях от Харькова". В свое время Геббельс лоханулся, нужно было вовремя заявить, что в Лениграде уже не осталось мирных жителей...+
В материале AFP упоминался эпизод, когда переданным оружием был обстрелян объект СПРН к западу от Краснодара.
Bild сообщал, что ВСУ как минимум один раз атаковали российские цели из переданной ФРГ системы противовоздушной обороны Patriot без ведома Берлина.
На самом деле, атаки на объекты СПРН, судя по всему, согласовываются с Пентагоном, более того, идут непосредственно по его целеуказаниям.
Вашингтон уже провел тестирование готовностя российских СЯС, и понял, что перед тем, как привести стратегимческие силы в состояние готовности, в Москве десять раз прозвонят в Вашингтон.
Сейчас же украинские удары по российским объектам СПРН - это элемент торга перед мирным соглашением. И сейчас самое время для асимметричного ответа, в стиле Никиты Хрущева, имевшего в 10 раз меньше боеголовок, чем США, но тем не менее обещавший с трибуны ООН "Мы вас закопаем!" И начал Карибский кризис.
А у нас, интересно, кто это закрыл станцию слежения в Лурдесе? Может, снова открыть? Ну не на Кубе, так в Венесуэле?
А кто это закрыл базу в Камрани? А там очень красиво смотрелись бы атомные ракетные крейсера... Они бы и в Венесуэле ничего смотрелись.
Но это так, из серии упущенных возможностей.
А.Б.
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Об этом заявил полковник Уилкерсон написал 01.06.2024 20:43
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Уилкерсон отметил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы, вопреки давлению Вашингтона, постараться спасти остатки своей страны, но он этого сделать не в состоянии. "Я бы, конечно, хотел спасти Одессу и выход к Черному морю, но он вот-вот их потеряет", считает военный.
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По мнению Уилкерсона, Зеленский не тот человек, который сейчас нужен Украине.
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Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что при ударе по морскому порту Одессы поражены разведкорабль и катер ВСУ. Он также рассказал, что украинская сторона пытается маскировать военные корабли под гражданские суда и часто меняет их местоположение в порту.
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Kay Nietfeld /Globallookpress.com
Самая суть написал 01.06.2024 05:36
Коля не бухай так,ты уже бухарик-) написал 31.05.2024 20:45
Бросай пить,до добра это тебя не доведет
Николай Бухарик написал 31.05.2024 20:22
Хлыщ написал 31.05.2024 19:00
Спроси у Яндекса- тайные организаторы армянского геноцида. написал 31.05.2024 18:38
с единственной отсебятиной- выпадом против Баранова. написал 31.05.2024 18:35
L e v o n G h a z a r i a n написал 31.05.2024 18:27
трусики, и шуруй заробляты написал 31.05.2024 18:01
Поэтому, россияне должны реагировать на то, что произошло с переправой, "не очень радостно". По данным спикера, вчера даже гражданских, не пускали на Крымский мост, а отправляли через Чонгар - оккупированную территорию Украины.
Переходы, как правило, происходят из Севастополя в Феодосию, или вообще - из Крыма в Новороссийск, в Краснодарский край. То есть, враг продолжает перемещение своих кораблей. Единицы, которые находятся в море, это, в основном, противоминные тральщики, или ракетные катера. Исходя из того, где они сейчас находятся, они опасности судьба нас не представляют. Баранову и россиянам, которые незаконно попали в украинский Крым с 2014 года, надо делать соответствующие выводы. Потому что может такое случиться, что единственным путем домой в Россию для них останется южная часть Украины, которая сейчас является зоной боевых действий
русские долго запрягают,но быстро едут написал 31.05.2024 15:35
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Об этом заявил итальянский политолог Алессандро Орсини в статье для издания "IL Fatto Quotidiano".
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Эксперт припомнил слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о праве Украины наносить удары по российскому тылу.
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Орсини отметил, что в таком случае и Россия имеет право на обстрел Польши и других стран, где находится поставляемое Киеву оружие.
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Политолог объяснил это тем, что российская армия использует оружие своего отечественного ВПК, в то время как Украина выпрашивает помощью стран НАТО.
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Ссылка на первоисточник
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2024/05/28/natostoltenberg-e-inadatto-al-ruolo-o
хоть русскоязычных малоросов, хоть есперантомових украйиньцив со стороны написал 31.05.2024 15:21
и таких много! написал 31.05.2024 15:06
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На видео, снятом подпольщиками в вагоне поезда, украинские военные общаются с попутчиками из числа гражданских.
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"Я честно вам скажу, девушка, была бы моя воля, я так считаю, мои товарищи так считают, мы бы с русскими на Киев пошли. И все бы это давно закончилось",заявил один из военнослужащих.
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Он также признался, что в его бригаде высокие потери среди личного состава, однако власти не спешат выплачивать компенсации родственникам.
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По словам военнослужащего, всего 20 процентов его бригады выжили.
Забирать их тела, подчеркнул он, не разрешает руководство.
Term написал 31.05.2024 14:15
Кущ ванга написал 31.05.2024 12:38
Неолап написал 31.05.2024 11:27
в защиту ставшего хорошим яблоком раздора выдающегося(не скажу- великого) философа И.Ильина. написал 31.05.2024 10:31
Природа настолько очистилась, что на дороги снова написал 31.05.2024 10:04
Природа настолько очистилась, что на дороги снова написал 31.05.2024 10:03
Украина вернет Крым и Донбасс, военная инфраструктура до Урала будет уничтожена, подпишет мир и спокойствие только спокойствие....