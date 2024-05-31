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Московский листок

Неприятное предчувствие мировой войны

Опубликовано 31.05.2024 в разделе комментариев 18

украина европа война киев
Неприятное предчувствие мировой войны

Пентагону поручили разработать для Украины точные рекомендации, описывающие цели в России, по которым Вооруженные силы Украины смогут наносить удары американским оружием, написала газета The New York Times.

Глава Пентагона Ллойд Остин уже передал необходимое поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи.

Как отмечает NYT, госсекретарь Энтони Блинкен, после того, как вернулся из поездки в Киев, сказал Байдену, что запрет на удары по России ставят Украину в опасность, потому что ВС РФ наносят удары из «безопасного места» прямо на границе, пользуясь президентским запретом.

Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин также пришли к выводу, что география боев вокруг Харькова потребует исключения из правила.

Более того, на брифинге в Белом доме уже прозвучала информация, что в Белгороде больше не осталось мирных жителей. Можно уничтожать (цитата) "этот русский город в 45 милях от Харькова". В свое время Геббельс лоханулся, нужно было вовремя заявить, что в Лениграде уже не осталось мирных жителей...+

В материале AFP упоминался эпизод, когда переданным оружием был обстрелян объект СПРН к западу от Краснодара.

Bild сообщал, что ВСУ как минимум один раз атаковали российские цели из переданной ФРГ системы противовоздушной обороны Patriot без ведома Берлина.

На самом деле, атаки на объекты СПРН, судя по всему, согласовываются с Пентагоном, более того, идут непосредственно по его целеуказаниям.

Вашингтон уже провел тестирование готовностя российских СЯС, и понял, что перед тем, как привести стратегимческие силы в состояние готовности, в Москве десять раз прозвонят в Вашингтон.

Сейчас же украинские удары по российским объектам СПРН - это элемент торга перед мирным соглашением. И сейчас самое время для асимметричного ответа, в стиле Никиты Хрущева, имевшего в 10 раз меньше боеголовок, чем США, но тем не менее обещавший с трибуны ООН "Мы вас закопаем!" И начал Карибский кризис.

А у нас, интересно, кто это закрыл станцию слежения в Лурдесе? Может, снова открыть? Ну не на Кубе, так в Венесуэле?

А кто это закрыл базу в Камрани? А там очень красиво смотрелись бы атомные ракетные крейсера... Они бы и в Венесуэле ничего смотрелись.

Но это так, из серии упущенных возможностей.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 18
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
В США предрекли потерю Украиной Одессы и выхода к Черному морю
Об этом заявил полковник Уилкерсон написал 01.06.2024 20:43
Владимир Зеленский скоро может потерять контроль над Одессой и выход к Черному морю. Такое развитие конфликта на Украине предрек полковник США в отставке Ларри Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
///////////
Уилкерсон отметил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы, вопреки давлению Вашингтона, постараться спасти остатки своей страны, но он этого сделать не в состоянии. "Я бы, конечно, хотел спасти Одессу и выход к Черному морю, но он вот-вот их потеряет", считает военный.
//////
По мнению Уилкерсона, Зеленский не тот человек, который сейчас нужен Украине.
//////////////////
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что при ударе по морскому порту Одессы поражены разведкорабль и катер ВСУ. Он также рассказал, что украинская сторона пытается маскировать военные корабли под гражданские суда и часто меняет их местоположение в порту.
//////////
Kay Nietfeld /Globallookpress.com
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Приятное предчувствие
Самая суть написал 01.06.2024 05:36
Вот вы руаетесь, коммунисты все сдали. СССР, мавзолей на 9 мая драпируют, выписывают партбилеты Иисусу, щеголяют медалюями Столыпина и т.д.и т.п. Но все не совсем так, как выглядит со стороны. Еще Борька-алкаш сказал коммунистам, если не сдадитесь, развяжу ядерную войну. Коммунистам пришлось спасать мир от апокалипсиса. В следующий раз, когда увидете очередной левацкий прогиб, помните, что это никакая не сдача, а борьба за мир во всем мире.Аминь.
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Николай Бухарик написал 31.05.2024 20:22
Коля не бухай так,ты уже бухарик-) написал 31.05.2024 20:45
Ты все перепутал,Коля
Бросай пить,до добра это тебя не доведет
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мировая война демократий против диктатур с их откровенным быдлом
Николай Бухарик написал 31.05.2024 20:22
На стороне добра цивилизованная Европа и Америка, на стороне зла дремучая путинщина, Ын, мьянмские мордовороты, Орбан
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Пуйло есть
Хлыщ написал 31.05.2024 19:00
А почему неприятное? Мы же можем повторить или как? КАК - это такое ррруское старинное слово )) Пупкин конечно злобен, но жалок. Это завклубом макс. Войну начал необлуманно и чисто побыковать. А сейчас озирается то на Си то на Запад и потеет. Старичок-дурачок втянул страну в воронку из которой назад не отыграть. Ну и буй с ним ))
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Тупой Газарян!
Спроси у Яндекса- тайные организаторы армянского геноцида. написал 31.05.2024 18:38
.
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Опять жид без обложки на паспорте вылез. И снова копипастный бред
с единственной отсебятиной- выпадом против Баранова. написал 31.05.2024 18:35
Что тут хочется сказать. Частно, по поводу того, что Черноморский флот РФ для них угрозу не представляет. А как же жалобы "украинцев" Зеленского и Сырского, что Черноморский флот их демилитаризирует? А как же обеспокоенность западных военных изданий, что следующей после сухопутного освобождения Харькова будет десантная операция в Одессе? А теперь- общее. Поражает жидовская наглость- "мы", "нас"! Как клещи, поршивые твари вцепились в несчастную Малороссию! Эх, "Екатерина, ты была неправа!". Не дала славному Ивану Гонте в 1768 году повторить на Правобережной Малороссии славное дело великого Богдана!
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(без названия)
L e v o n G h a z a r i a n написал 31.05.2024 18:27
Здания ФСБ, Росгвардии, СКР, полиции, военкоматов должны входить в этот список.
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раб Божий Сорин И.Л.- животное шляхетске! Смени пол, одень кружевные
трусики, и шуруй заробляты написал 31.05.2024 18:01
Ракетчики ВМС немного расширили горизонты, условно говоря, своей деятельности. Украинский "Нептун" так же понемногу растет и, соответственно, его применение может меняться. Мы уже видели работу этой системы в Крыму... И да, как вы видите, результативность есть. Украинская ракетная программа показывает серьезные результаты. Мы гордимся тем, что фактически стали пионерами в этой области, и что именно Военно-морские силы имеют такую успешную практику применения этих ракетных систем Но морскую военную логистику мы им так же выбили достаточно давно. В море не наблюдаются большие десантные корабли, которые в принципе для этого можно использовать, что россияне и делали. Поэтому у них осталась единственная возможность - использовать паромную переправу... Она фактически не является военной, но она использовалась в основном и в военных целях. Более того, львиная доля обеспечивалась именно таким образом",
Поэтому, россияне должны реагировать на то, что произошло с переправой, "не очень радостно". По данным спикера, вчера даже гражданских, не пускали на Крымский мост, а отправляли через Чонгар - оккупированную территорию Украины.
Переходы, как правило, происходят из Севастополя в Феодосию, или вообще - из Крыма в Новороссийск, в Краснодарский край. То есть, враг продолжает перемещение своих кораблей. Единицы, которые находятся в море, это, в основном, противоминные тральщики, или ракетные катера. Исходя из того, где они сейчас находятся, они опасности судьба нас не представляют. Баранову и россиянам, которые незаконно попали в украинский Крым с 2014 года, надо делать соответствующие выводы. Потому что может такое случиться, что единственным путем домой в Россию для них останется южная часть Украины, которая сейчас является зоной боевых действий
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На Западе сделали заявление о праве России наносить удары по странам НАТО
русские долго запрягают,но быстро едут написал 31.05.2024 15:35
"Россия имеет право наносить удары по территории стран-членов НАТО, где расположено предназначенное для Украины оружие".
..........................................
Об этом заявил итальянский политолог Алессандро Орсини в статье для издания "IL Fatto Quotidiano".
.
Эксперт припомнил слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о праве Украины наносить удары по российскому тылу.
.
Орсини отметил, что в таком случае и Россия имеет право на обстрел Польши и других стран, где находится поставляемое Киеву оружие.
.
Политолог объяснил это тем, что российская армия использует оружие своего отечественного ВПК, в то время как Украина выпрашивает помощью стран НАТО.
.......................................
Ссылка на первоисточник
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2024/05/28/natostoltenberg-e-inadatto-al-ruolo-ora-lalleanza-destabilizza-la-georgia/7564708/
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А нет ничего удивительного в таком скотском отношении к телам убитых
хоть русскоязычных малоросов, хоть есперантомових украйиньцив со стороны написал 31.05.2024 15:21
зеленских, сырских и прочих "сориных", типа того урода, что никак не хочет оставить меня в покое.
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Боец ВСУ заявил о желании дойти до Киева вместе с русскими
и таких много! написал 31.05.2024 15:06
Украинский военнослужащий в личном разговоре выразил желание вместе с русскими идти на Киев, чтобы закончить конфликт. Об этом сообщает источник,со ссылкой на представителей украинского пророссийского подполья.
.................................
На видео, снятом подпольщиками в вагоне поезда, украинские военные общаются с попутчиками из числа гражданских.
.
"Я честно вам скажу, девушка, была бы моя воля, я так считаю, мои товарищи так считают, мы бы с русскими на Киев пошли. И все бы это давно закончилось",заявил один из военнослужащих.
.
Он также признался, что в его бригаде высокие потери среди личного состава, однако власти не спешат выплачивать компенсации родственникам.
.
По словам военнослужащего, всего 20 процентов его бригады выжили.
Забирать их тела, подчеркнул он, не разрешает руководство.
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Re:головне
Term написал 31.05.2024 14:15
Оказавшись в эпицентре ядерного взрыва, кацап должен держать автомат на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не капал на казенное обмундирование. А если кацап не попал в эпицентр ядерного взрыва, то он должен катиться по земле. Для равномерного обжаривания до румяной корочки.
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Баранов, хоть ты не нагнетай
Кущ ванга написал 31.05.2024 12:38
У меня чуйка работает. Я за 6 месяцев всем сказал, что будет полномасштабка, все смеялись. А за ядерку два года назад. Все тоже смеялись. Сушите макароны, господа
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Даже до Хрущева не дотягивает
Неолап написал 31.05.2024 11:27
Идиот двойник вождя василич. Токо пизздит и стращает уже почти три года. А если раньше советскиетракеты были новые и бое способные. Пусть даже не такие точные но это были настоящие тактические и стратегические ракеты Советского Союза. А не подержанные и ржавые без ухода те же старые уже советские ракеты , которые еббнутся не дооетев до врагов на наши головы как в Белгороде бомбы фаб 500 и ракетки. Да и те которые не сольют враги так пусть до летят до территории врагов. Но суука взорвутся ли эти головки еще большой вопрос. Скорее всего просто еебнутся на врага. Ну как в том де Белгороде почти больше половина сброшеннвх на своих бомб своими лнтчиками просто не сдетонировали. Но тут еще есть конечно маленькая проблемка по ответному удару врагами. Или ответный удар уже запрешен странами НАТО по рус территории. То есть наши ракеты модер беспрепятственно и ненакащуемо пулять куда хочешь. Здорово как.
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Смотрел позавчера на православном телеканале "Спас" круглый стол
в защиту ставшего хорошим яблоком раздора выдающегося(не скажу- великого) философа И.Ильина. написал 31.05.2024 10:31
Что, прежде всего, любопытно. Воспроизводится аргументация украiнських и "украiнських"(у которых паспорта без обложки") юзеров, хоть этого ресурса. Фашизм- это, де, в Италии. И, вообще, безобидный. В Италии даже и евреи из Германии скрывались. А вот германский национал-социализм стыдно было Советам назвать своим именем из-за социалистичности. И, Ильин, де, был противником нацизма и антисемитизма, и в 1938 году свалил из Германии. Правда, (об этом умалчивают), что еще в 1934 писал, что евреям не надо жаловаться на так уж ни чем не мотивированные утеснения. Ну, а к 1938, как я понимаю, с великим Ильиным перестали носиться, как с писаной торбой, появился новый любимчик- Солоневич. И, кстати, речь Молотова вспомнили 1939 года о недопустимости войн по идеологическому принципу, в т.ч., против Гитлеризма. Нет, что бы сказать прямо- украiнський фашизм плох тем, что он антирусский и под еврейскую дудку. А, иначе, Богдан, убивавший еврейских детей, кормившии евреев шашлыками из еврейских эмврионов- тоже никак фашист?
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раб Божий Сорин И.Л.-
Природа настолько очистилась, что на дороги снова написал 31.05.2024 10:04
Природа настолько очистилась, что на дороги снова вернулись гаишники.
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раб Божий Сорин И.Л.- как заметил глава ФНС: неправда, что в России нет ничего прогрессивного.
Природа настолько очистилась, что на дороги снова написал 31.05.2024 10:03
А по сути, засунь свои пред чувстви я ! Пусть тама и лежат. Путин красавец, имеет Россию, во всех смыслах, захотел Украину, обломался, но терять такую послушную, богатую Россию не желает ни в какую. Так зачем ядерная войнушка?
Украина вернет Крым и Донбасс, военная инфраструктура до Урала будет уничтожена, подпишет мир и спокойствие только спокойствие....
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Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
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