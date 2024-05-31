За самозанятыми признали право избираться и быть избранным

Самозанятые смогут регистрироваться в качестве кандидатов на выборные должности. Так решил Конституционный суд. Он встал на сторону москвички Екатерины Силаевой, которой в 2022 г. было отказано в регистрации на муниципальных выборах в Москве из-за статуса плательщика НПД.
Это хорошо и правильно, но я бы обратил внимание на этот прецедент. Мы имеем целый класс "новых угнетенных", а их число в стране с начала года перевалило отметку в 10 миллионов, а к концу года будет двадцать. Так вот, у этого угнетенного класса даже поражение в правах!
Вот Статья 19 Конституции РФ: "Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности".
Кажется, все понятно, но потребовалось решение КС, чтобы человека зарегистрировали на выборах, которые давно прошли и отменять их из-за нее и какой-то конституции, конечно, никто не станет.
Но у нас право не прецедентное! То есть решение КС совсем необязательно будет распространяться на других граждан, другие регионы и выборы иного уровня.
То есть каждая попытка выдвижения самозанятого на выборы вполне может потребовать решения суда. И вы будете говорить, что это не "новые угнетенные"?
А.Б.
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Я его иногда палкой в в его свиную морду тыкаю-) написал 31.05.2024 20:54
Это жидобандеровец,разжигающий рознь.
Ну в последнее время сдает,опускается на самое дно-)
Вобщем тупеет прямо на глазах.
дом номер пять написал 31.05.2024 18:14
дом номер пять написал 31.05.2024 18:10
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Автор плохо знает тему, о которой пишет. Право в РФ не прецедентное, но есть понятие судебной практики, которая доводится до всех судей как руководство к действию. Это дополняет пробелы в кодексах, которых много. Российская судебная система представляет собой иерархическую структуру с субординацией. Это ее минус, это ее плюс. И решения Верховного суда и Конституционного суда - это примерно как приказ министра в силовых структурах.
метут всех подряд-слепых,глухих и инвалидов написал 31.05.2024 15:26
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Сотрудники территориального центра комплектования стали жестче действовать в Киеве, буквально отлавливая людей на улицах. Об этом на условиях анонимности заявил преподаватель местного университета.
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"Они мне кажутся явными отморозками, которые получают удовольствие от того, что им дана абсолютная власть над людьми. В общем, превращаемся в диктатуру по модели Пиночета",сказал киевлянин.
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Преподаватель отметил, что на улицах столицы Украины сейчас можно встретить только молодежь допризывного возраста и пенсионеров.
Остальные стараются не выходить из дома, ведь сотрудники ТЦК начали ловить буквально всех подряд, подчеркнул мужчина.
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Ранее представители подпольной организации "Дозор" сообщали, что сотрудники территориальных центров комплектования дежурят у зданий роддомов на Украине. По словам подпольщиков, они могут забрать отца ребенка, который пришел в аптеку за лекарством, или на пороге детского сада.
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Ссылка на источник
https://news.ru/world/yavnye-otmorozki-ukrainec-rasskazal-o-zhestkih-metodah-tck-v-kieve/
Reductio написал 31.05.2024 14:35