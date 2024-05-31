За самозанятыми признали право избираться и быть избранным

Самозанятые смогут регистрироваться в качестве кандидатов на выборные должности. Так решил Конституционный суд. Он встал на сторону москвички Екатерины Силаевой, которой в 2022 г. было отказано в регистрации на муниципальных выборах в Москве из-за статуса плательщика НПД.

Это хорошо и правильно, но я бы обратил внимание на этот прецедент. Мы имеем целый класс "новых угнетенных", а их число в стране с начала года перевалило отметку в 10 миллионов, а к концу года будет двадцать. Так вот, у этого угнетенного класса даже поражение в правах!

Вот Статья 19 Конституции РФ: "Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности".

Кажется, все понятно, но потребовалось решение КС, чтобы человека зарегистрировали на выборах, которые давно прошли и отменять их из-за нее и какой-то конституции, конечно, никто не станет.

Но у нас право не прецедентное! То есть решение КС совсем необязательно будет распространяться на других граждан, другие регионы и выборы иного уровня.

То есть каждая попытка выдвижения самозанятого на выборы вполне может потребовать решения суда. И вы будете говорить, что это не "новые угнетенные"?

А.Б.