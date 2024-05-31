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Московский листок

Из дыры в бюджете торчит огромная генеральская задница

Опубликовано 31.05.2024 в разделе комментариев 24

бюрократия чиновник
Из дыры в бюджете торчит огромная генеральская задница

В январе-апреле этого года федеральный бюджет России исполнен с дефицитом 3,963 триллиона рублей, что на 23,1 процента выше, чем годом ранее.

Предыдущую оценку разницы доходов и расходов две недели назад представило Министерство финансов. Тогда указывалось, что дефицит составлял 1,484 триллиона рублей, то есть новая сумма более чем в два раза выше.

В первую очередь ведомства разошлись по доходам. Минфин оценивает их в 11,684 триллиона рублей, а казначейство — в 8,864 триллиона. В законе о бюджете по итогам 2024 года предусмотрен дефицит в размере 1,595 триллиона рублей (0,9 процента от ВВП).

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года размер засекреченной части федерального бюджета России стал максимальным как минимум с 2005 года, достигнув уровня в 22,6 процента.

Ну и как, имея почти четверть бюджета в засекреченной части вообще что-то считать и оценивать?

Передать функцию Минфина в Минобороны, и дело с концом. И генерала Иванова и других отпустить - с обязательствами покрыть дефицит бюджета из личных средств.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 24
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Спецназовец ГУР испугался и сдался в плен на волчанском направлении
Цэ элита Бандерляндии-) написал 01.06.2024 21:09
Спецназовец из батальона Главного управления разведки Минобороны Украины "Сонечко" испугался и сдался в плен на волчанском направлении. Об этом пишет RT.
.
Пленный рассказал, что разочаровался в спецназе ГУР. По его словам, он пытался связаться со своими сослуживцами во время штурма российских войск, однако ему не ответили.
.
Военный сдался в плен вместе с другими бойцами, так как побоялся вступать в бой. Кроме того, уточняется, что его подразделение готовили для диверсионно-разведывательной и штурмовой деятельности.
.
Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск "Север" взяли в плен под Волчанском в Харьковской области семерых спецназовцев из батальонов ГУР "Братство" и "Сонечко",а также семерых украинских пограничников.
-----------------------
https://russian.rt.com/ussr/news/1321906-plen-voennyi-gur-ukraina?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Re: Созвездие
Неолап написал 01.06.2024 14:02
https://m.youtube.com/watch?v=Ig92yyKqYR8
Пес. Чотырелапий. Однако ту же картошку и то же зерно еще вырастить надо. А затопления сказались на посевах если они еще были . А весенние заморозки посевы выморозили . А Московская область вчера затоплена ливнем. Что кушать будем бамбуки. ПОцаны. Это я им. Бамбуки. А коноплю у вас тоже ж затопило. Или вы уже давно пристрастиоись к какаину из африки как типа народноизбранные .
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Созвездие
Старого пса написал 01.06.2024 12:11
Ну-с, с первой ласточкой. Далее публика будет регулярно слышать треск рвущегося тришкиного кафтана. И хотя зарплата пока умещается в кармане, недалек тот час, когда за сумку картошки нужно будет заплатить сумку рупий. Путлер просто всех достал. Бездарный, пустой как барабан и лживый как псих-шизофреник. Но народу нравится. Что и погубит всю компанию. Ждать видно не долго.
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Караул устал
Караул! написал 01.06.2024 11:56
Эээ, нет! Отставить! Какой еще дефицит? Мы еще даже не начинали! Нам еще Берлин брать, Ламанш переплывать. Самалеты летят - вжжжж, танки едут - ррррр!.. И народ такой - урррааа! Айда булочные грабить в Париже. Там одних стиральных машин на два российских бюджета. Народ желает круассанов и стиралок!.. Тоже мне. Дефицит. Хватит людей пугать! )))
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Не. ! А вообще? . А цели то какие теперь?
Неолап написал 01.06.2024 10:50
Как известно из истории о городе Белгороде это была даже целый год с декабря 1918г.
по январь 1919г столица Украины. И только потом был введен в Курскую область. Но тогда был социализм. Какое счастье для горожан, и этот Белгородский район и город стал одним из передовых городов. Дети и старики радовались спокойному и мирному бытию. Весь советский Белгород трудился на благо всех граждан и оттого и стал район передовым и в сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства не отставал.
Планы выпронялись. Закрома попронялись.
Народ жил счастливо и знал что советская армия защитит его от внутреннего и внешнего врага...,.....,......
Но случилась страшное, контреволюция, где внутренние враги, которых сегодня всенародно называют ворами страны социализма, обманули весь трудовой народ другими посулами сладкой паразитической забугорной жизни. Светящиеся рекламы, развлечения и горы дефицитных продуктов на прилавках. Вот она берите. Надо только убрать ненавистных коммунистов и страна социализма превратится в земной капиталистический рай. ...
И страна превратилась... Но не в рай... Такой рай, где трудовой наррд, поверивший пропаганде внутренних врагов подавился кислющими райскими воровскими яблочками паразитов разрузивших великую страну. ....
В том числе и город Белгород. Теперь его бомбят и Украина, но и свои не забывают нештатно сбросить на город планерные бомбы фаб500, фаб 1500, фаб 250 и даже зачем то ракету. Сброшено тем не менее около 50 бомб и несколько ракет, которые летели бомбить Украину. И город стал походить на освобожденный домбас. Где жители домбаса взвыли звериным рыком от такого освобожления, как и по всей Украине. Всесто освобожления русского населения произошло полнейшее разрушение инфраструктуры украинских городов и убийства от ежедневных обстрелов мирных граждан. Потеря жилища и жизни и разрушение каховской гес и водохранилищ это воасе не тянет на первоначальные цели ленафикации и де милитаризации. Это уничтожение украины и ее граждан. И можно откровенно признать что когда фашисты нападают на фашистов и идет бойня фашистов, то страдает от жирно только мирное население стран, а толстопузые генералы они не воюют, им некогда. Они на смертях сродат делают воровские миллиарды и их шлюхи и воровские выебуи все размещены по странам и проживают в странах врага НАТО. Так какие сегодня цели.
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(без названия)
еноеоего написал 01.06.2024 06:40

Причины глобальной смерти феминизма:
- Окончание жизненного цикла идеологии.
- Крах глобализма.
- Усталость от левой повестки. Потребность в чем-то новом.
- Смена идейного поколения на безиденйое.
- Намеренная дискредитация феминизма с целью ускорения кончины.
- Выявление глобальных заказчиков феминизма и его истинных целей, а
начит возможность их устранения.
- Нежелание государств асоцироваться у мужской части населения с их врагом
феминизмом в условиях раскрытия его сути.
- Возобладание национального самосознания у менеджмента ТНК.
- Рост национального самосознания. Нет просто женщины, есть женщина
определенной национальности.
- Рост религиозного фактора.
- Нанесение ущерба национальным демографиям.
- Компромат на левые организации, накопленный недовольными силами (например, правые партии) и странами.
Например, Китай рассматривает феминизм как метод подрыва единства нации и перехвата
управления. Аналогично арабские страны.
- Женщина перестала быть значимой производительной силой, так как издержки на оплату их труда, проблемы
которые они вызывают превышают создаваемую ими прибавочную стоимость.
Ситуацию для феминизма усугубляет наличие дешевой рабочей силы, ИИ
и роботизация. Кроме того, феминизм привел к деградации и бегству кадров.
- Критичная неэффективность госуправления из-за наличия большого числа паразитов.
- ТНК так и не удалось создать глобального рынка с едиными предпочтениями.
- Обрушение рынка, основанного на женском потреблении, так как мужчины
начали разрывать связи с женщинами и особенно денежные потоки. На верхнем уровне это часто
делается влиятельными мужчинами из идейных соображений. Ситуация усугубляется сексроботами и порно.
- Поведение части мужчин стало женоподобным, а угрозы остались старые.
- Систематическое искажение управленческой информации в году идеологии.
- Рост насилия, в том числе изнасилований, по отношению к уровню 1970 годов.
- Понимание неминуемого силового ответа на левую идеологию, а значит
многочисленные опасности и снижение уровня жизни.
- Конфликт с ЛГБТ-сообществом, для которого важен секс, а феминизм для
подчинения мужчин создает дефицит любого секса. Кроме того, ЛГБТ-сообщесто
понимает опасность исламизации и удара со сттороны большинства, который
последует на созданный феминизмом дефицит секса. Большинство не должно
асоциировать феминизм с ЛГБТ.
- Негативное дейсвие феминизма интересам активных народов: евреи, армяне.
- Негативное действие феминизма на интересы детей через матерей-одиночек.
- Зеленная повестка, несовместимая с женским сверхпотреблением.
- Усложнение реальности, несовместимое с женским социальным мышлением.
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Генералы как прикрытие
Самая суть написал 01.06.2024 05:45
Очень удобно переводить стрелки на вороватых генералов. Как будто бы основная часть барышей от СВО идет им в карман. Главный бенефициар войны российский бизнес. В следующий раз, читая очередную патриотическую агитку, знай, что каждый труп в "зоне СВО" это дополнительная прибыль "национальному бизнесу".
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Re: Марк Козленочкин
Не звезди написал 31.05.2024 20:47
Как там в Израиловке сейчас,козломордый?-)
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(без названия)
Марк Козленочкин написал 31.05.2024 20:18
В Путляндии самым безопасным городом объявлен - что бы вы думали?! - БЕЛГОРОД! В этот город "без опасностей" надо бы отправить все жюри, всех чинуш, выполнявших волю гэбистов. Страна уродов и подонков!
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Крохе
Ней пей больше,козленочком станешь написал 31.05.2024 19:47
Ром!
Ты думаешь,что всем интересно читать товй пьяный бред?
Что за дурацкяа привычка пьяными на форум переться...
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Re: Re: Re: Re: Re: Re: Тут спросила кроха чо такое хорошо и чо такое плохо
Кроха написал 31.05.2024 17:54
Дядя. Сегодня пришло извещение. Папку убил бандеровец и фашист Кущ. Как будем жить дальше, дядя.
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Re: Re: Re: Re: Re: Тут спросила кроха чо такое хорошо и чо такое плохо
Кроха написал 31.05.2024 17:52
Мамка ушла бить в кастрюли с тетями. Украли папку и не возвращают. И денег говорит не дали и папку не вернут.
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Re: Re: Re: Re: Тут спросила кроха чо такое хорошо и чо такое плохо
Кроха написал 31.05.2024 17:51
Тетя. Не надо меня совращать. Я мамке расскажу какая вы развратная шлюха генеральская .
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Re: Re: Re: Тут спросила кроха чо такое хорошо и чо такое плохо
Кроха написал 31.05.2024 17:49
Дядя. А почему у генералов тетей называют подстилками воровскими и тенями шлюхами генеральскими.
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Re: Re: Тут спросила кроха чо такое хорошо и чо такое плохо
Кроха написал 31.05.2024 17:47
Дядя. А разве может генерал обворовывать подчиненных ему солдат?
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Re: Тут спросила кроха чо такое хорошо и чо такое плохо
Кроха написал 31.05.2024 17:45
Ну если это неплохо, то зачем фашисты на фашистов напали. ?
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Тут спросила кроха чо такое хорошо и чо такое плохо
Кроха написал 31.05.2024 17:44
А когда фашисты фашистов убивают это хорошо или плохо?
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Re: Re: ВСУ оставили тела своих вояк в полях при отступлении из Работино
Не фашист написал 31.05.2024 17:42
Фашисты воюют с фашистами.
Во Век бы не поверил!
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Re: ВСУ оставили тела своих вояк в полях при отступлении из Работино
Неолап написал 31.05.2024 17:40
Герр официр. Зольдаты зольдат убили и зольдаты зольдат бросили. Кого в подвалы, а кого в гробы, но потом зольдаты и гробы зольдатские бросили.
.. Пел кобзон. Еврей.... Хотят ли русские войны.. Спросите вы у тишины Ыыыыыыыыы...
Походу хотят.
Ну так и не жалуйтесь зольдаты вам если нравиться зольдат убивать. Поцриоты.
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ВСУ оставили тела своих вояк в полях при отступлении из Работино
Из серии публикаций-И это все о них написал 31.05.2024 15:02
Отступая из Работино в Запорожской области, Вооруженные силы Украины оставили тела своих бойцов в полях.
Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
-
По его словам, отступающие украинские военные бросили тела сослуживцев в самом селе и на окружающих его полях, оставив их на съедение грызунов.
-
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об обнаружении множества тел бойцов ВСУ в подвалах в селе Крынки. По словам главы региона, найденные тела в основном принадлежат украинским морским пехотинцам.
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