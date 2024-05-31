Из дыры в бюджете торчит огромная генеральская задница

В январе-апреле этого года федеральный бюджет России исполнен с дефицитом 3,963 триллиона рублей, что на 23,1 процента выше, чем годом ранее.
Предыдущую оценку разницы доходов и расходов две недели назад представило Министерство финансов. Тогда указывалось, что дефицит составлял 1,484 триллиона рублей, то есть новая сумма более чем в два раза выше.
В первую очередь ведомства разошлись по доходам. Минфин оценивает их в 11,684 триллиона рублей, а казначейство — в 8,864 триллиона. В законе о бюджете по итогам 2024 года предусмотрен дефицит в размере 1,595 триллиона рублей (0,9 процента от ВВП).
Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года размер засекреченной части федерального бюджета России стал максимальным как минимум с 2005 года, достигнув уровня в 22,6 процента.
Ну и как, имея почти четверть бюджета в засекреченной части вообще что-то считать и оценивать?
Передать функцию Минфина в Минобороны, и дело с концом. И генерала Иванова и других отпустить - с обязательствами покрыть дефицит бюджета из личных средств.
А.Б.
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Цэ элита Бандерляндии-) написал 01.06.2024 21:09
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Пленный рассказал, что разочаровался в спецназе ГУР. По его словам, он пытался связаться со своими сослуживцами во время штурма российских войск, однако ему не ответили.
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Военный сдался в плен вместе с другими бойцами, так как побоялся вступать в бой. Кроме того, уточняется, что его подразделение готовили для диверсионно-разведывательной и штурмовой деятельности.
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Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск "Север" взяли в плен под Волчанском в Харьковской области семерых спецназовцев из батальонов ГУР "Братство" и "Сонечко",а также семерых украинских пограничников.
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https://russian.rt.com/ussr/news/1321906-plen-voennyi-gur-ukraina?utm_source=yxnews&utm_medium=deskt
Неолап написал 01.06.2024 14:02
Пес. Чотырелапий. Однако ту же картошку и то же зерно еще вырастить надо. А затопления сказались на посевах если они еще были . А весенние заморозки посевы выморозили . А Московская область вчера затоплена ливнем. Что кушать будем бамбуки. ПОцаны. Это я им. Бамбуки. А коноплю у вас тоже ж затопило. Или вы уже давно пристрастиоись к какаину из африки как типа народноизбранные .
Старого пса написал 01.06.2024 12:11
Караул! написал 01.06.2024 11:56
Неолап написал 01.06.2024 10:50
по январь 1919г столица Украины. И только потом был введен в Курскую область. Но тогда был социализм. Какое счастье для горожан, и этот Белгородский район и город стал одним из передовых городов. Дети и старики радовались спокойному и мирному бытию. Весь советский Белгород трудился на благо всех граждан и оттого и стал район передовым и в сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства не отставал.
Планы выпронялись. Закрома попронялись.
Народ жил счастливо и знал что советская армия защитит его от внутреннего и внешнего врага...,.....,......
Но случилась страшное, контреволюция, где внутренние враги, которых сегодня всенародно называют ворами страны социализма, обманули весь трудовой народ другими посулами сладкой паразитической забугорной жизни. Светящиеся рекламы, развлечения и горы дефицитных продуктов на прилавках. Вот она берите. Надо только убрать ненавистных коммунистов и страна социализма превратится в земной капиталистический рай. ...
И страна превратилась... Но не в рай... Такой рай, где трудовой наррд, поверивший пропаганде внутренних врагов подавился кислющими райскими воровскими яблочками паразитов разрузивших великую страну. ....
В том числе и город Белгород. Теперь его бомбят и Украина, но и свои не забывают нештатно сбросить на город планерные бомбы фаб500, фаб 1500, фаб 250 и даже зачем то ракету. Сброшено тем не менее около 50 бомб и несколько ракет, которые летели бомбить Украину. И город стал походить на освобожденный домбас. Где жители домбаса взвыли звериным рыком от такого освобожления, как и по всей Украине. Всесто освобожления русского населения произошло полнейшее разрушение инфраструктуры украинских городов и убийства от ежедневных обстрелов мирных граждан. Потеря жилища и жизни и разрушение каховской гес и водохранилищ это воасе не тянет на первоначальные цели ленафикации и де милитаризации. Это уничтожение украины и ее граждан. И можно откровенно признать что когда фашисты нападают на фашистов и идет бойня фашистов, то страдает от жирно только мирное население стран, а толстопузые генералы они не воюют, им некогда. Они на смертях сродат делают воровские миллиарды и их шлюхи и воровские выебуи все размещены по странам и проживают в странах врага НАТО. Так какие сегодня цели.
еноеоего написал 01.06.2024 06:40
Причины глобальной смерти феминизма:
- Окончание жизненного цикла идеологии.
- Крах глобализма.
- Усталость от левой повестки. Потребность в чем-то новом.
- Смена идейного поколения на безиденйое.
- Намеренная дискредитация феминизма с целью ускорения кончины.
- Выявление глобальных заказчиков феминизма и его истинных целей, а
начит возможность их устранения.
- Нежелание государств асоцироваться у мужской части населения с их врагом
феминизмом в условиях раскрытия его сути.
- Возобладание национального самосознания у менеджмента ТНК.
- Рост национального самосознания. Нет просто женщины, есть женщина
определенной национальности.
- Рост религиозного фактора.
- Нанесение ущерба национальным демографиям.
- Компромат на левые организации, накопленный недовольными силами (например, правые партии) и странами.
Например, Китай рассматривает феминизм как метод подрыва единства нации и перехвата
управления. Аналогично арабские страны.
- Женщина перестала быть значимой производительной силой, так как издержки на оплату их труда, проблемы
которые они вызывают превышают создаваемую ими прибавочную стоимость.
Ситуацию для феминизма усугубляет наличие дешевой рабочей силы, ИИ
и роботизация. Кроме того, феминизм привел к деградации и бегству кадров.
- Критичная неэффективность госуправления из-за наличия большого числа паразитов.
- ТНК так и не удалось создать глобального рынка с едиными предпочтениями.
- Обрушение рынка, основанного на женском потреблении, так как мужчины
начали разрывать связи с женщинами и особенно денежные потоки. На верхнем уровне это часто
делается влиятельными мужчинами из идейных соображений. Ситуация усугубляется сексроботами и порно.
- Поведение части мужчин стало женоподобным, а угрозы остались старые.
- Систематическое искажение управленческой информации в году идеологии.
- Рост насилия, в том числе изнасилований, по отношению к уровню 1970 годов.
- Понимание неминуемого силового ответа на левую идеологию, а значит
многочисленные опасности и снижение уровня жизни.
- Конфликт с ЛГБТ-сообществом, для которого важен секс, а феминизм для
подчинения мужчин создает дефицит любого секса. Кроме того, ЛГБТ-сообщесто
понимает опасность исламизации и удара со сттороны большинства, который
последует на созданный феминизмом дефицит секса. Большинство не должно
асоциировать феминизм с ЛГБТ.
- Негативное дейсвие феминизма интересам активных народов: евреи, армяне.
- Негативное действие феминизма на интересы детей через матерей-одиночек.
- Зеленная повестка, несовместимая с женским сверхпотреблением.
- Усложнение реальности, несовместимое с женским социальным мышлением.
Самая суть написал 01.06.2024 05:45
Не звезди написал 31.05.2024 20:47
Марк Козленочкин написал 31.05.2024 20:18
Ней пей больше,козленочком станешь написал 31.05.2024 19:47
Ты думаешь,что всем интересно читать товй пьяный бред?
Что за дурацкяа привычка пьяными на форум переться...
Кроха написал 31.05.2024 17:54
Кроха написал 31.05.2024 17:52
Кроха написал 31.05.2024 17:51
Кроха написал 31.05.2024 17:49
Кроха написал 31.05.2024 17:47
Кроха написал 31.05.2024 17:45
Кроха написал 31.05.2024 17:44
Не фашист написал 31.05.2024 17:42
Во Век бы не поверил!
Неолап написал 31.05.2024 17:40
.. Пел кобзон. Еврей.... Хотят ли русские войны.. Спросите вы у тишины Ыыыыыыыыы...
Походу хотят.
Ну так и не жалуйтесь зольдаты вам если нравиться зольдат убивать. Поцриоты.
Из серии публикаций-И это все о них написал 31.05.2024 15:02
Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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По его словам, отступающие украинские военные бросили тела сослуживцев в самом селе и на окружающих его полях, оставив их на съедение грызунов.
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Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об обнаружении множества тел бойцов ВСУ в подвалах в селе Крынки. По словам главы региона, найденные тела в основном принадлежат украинским морским пехотинцам.