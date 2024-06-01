Севморпуть может заменить Суэц

Из-за продолжающихся атак хуситов на коммерческие суда в Красном море западные грузоперевозчики начали задумываться об использовании Северного морского пути.

На фоне нападений количество судов, следующих через Красное море, сократилось почти на 60%, а для тех, кто все же выбирает этот маршрут, стоимость стрховки для прохода через Баб-эль-Мандебский пролив взлетела в сто раз с октября 2023 года, когда начались атаки.

FP пишет, что крупные морские державы долгое время рассматривали Севморпуть как наиболее краткий маршрут для морских путешествий между Европой и Азией. По нему расстояние между некоторыми частями Европы и Азии составляет около 8 тыс. миль (12,8 тыс. км), это позволяет сократить маршрут на 5 тыс. миль (8 тыс. км) по сравнению с Суэцким каналом.

Единственное, климат там более суровый, чем в Египте. И российские власти контролируют большую часть Северного морского пути, и судам для прохода нужно получить разрешение и заплатить за транзит.

В общем, перспектива завлекательная.

А.Б.