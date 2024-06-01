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Московский листок

Севморпуть может заменить Суэц

Опубликовано 01.06.2024 в разделе комментариев 28

море судно
Севморпуть может заменить Суэц

Из-за продолжающихся атак хуситов на коммерческие суда в Красном море западные грузоперевозчики начали задумываться об использовании Северного морского пути.

На фоне нападений количество судов, следующих через Красное море, сократилось почти на 60%, а для тех, кто все же выбирает этот маршрут, стоимость стрховки для прохода через Баб-эль-Мандебский пролив взлетела в сто раз с октября 2023 года, когда начались атаки.

FP пишет, что крупные морские державы долгое время рассматривали Севморпуть как наиболее краткий маршрут для морских путешествий между Европой и Азией. По нему расстояние между некоторыми частями Европы и Азии составляет около 8 тыс. миль (12,8 тыс. км), это позволяет сократить маршрут на 5 тыс. миль (8 тыс. км) по сравнению с Суэцким каналом.

Единственное, климат там более суровый, чем в Египте. И российские власти контролируют большую часть Северного морского пути, и судам для прохода нужно получить разрешение и заплатить за транзит.

В общем, перспектива завлекательная.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 28
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Шолом, клон! Сегодняшняя публикация- это уже нечто!
Вот так и давай, наращивай, не сбавляй обороты! написал 02.06.2024 11:58
И, тебе важное партийное поручение. Выложи из интернета поподробнее про архитипичную и архетипическую семейку Свердловых. Отец- гравер днем, ночью- изготовитель ксив. Один сын- уолл-стритовский банкир, другой- смотрящий при Ленине, третий- смотрящий при Адмиралъе.
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Re: Эх, Рооомаа, произнес двойник морпех
Нерлап написал 02.06.2024 11:19
И конечно в очередном фейке о выводе срочников и мобилищованных войск и бегстве незащищенных мирных жителей опять как всегда наврали украинские СМИ.
Ну врут и врут падлы бандеровские. Эти врут, а эти срут. Но вот смотрите телевизор там все опрятненько и понятненько и бегущих нигде не видать.....
И на кладбищах все спокойненько все пристойненько ни друзей ни врагов не видать
Исключительная благодать!
https://m.youtube.com/watch?v=iVlM6LQdjJc
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Эх, Рооомаа, произнес двойник морпех
Неолап написал 02.06.2024 11:09
Каждый день в Белгороде. Бывшей столице вУкраины. Бег организованный ворами и отсутствием защиты. Чиновники наставили бетонных остановок и там типа можно спрятаться. Но ведь срут там и все эти конструкции в говвне. И это не оттого что белгоррдцы уж так сильно испугались и срут в этих бетонных конструкциях от испуга. А просто вместо туалета. Есть где укрыться от глаз прохожих. Просто по привычке. Ну срут и срут. Ну кто то скажет что это менталитет такой, нет пОцаны. Это древняя привычка срать на все и всех лишь бы было хорошо и оболегченно отдельно взятому индивиду. Не хотели срать в дырки деревянных социалистических туалетов, обработанных хлоркой и покрашенвх белой известкрй для дезинфекции. Захотели райской жизни воровского капитализма. Прячьтесь в бетонные обосранные остановки и скользите там по своему индивидуально мешанскому говну змейка, рыбками, ужиками...
Ой. Подскользнулся... Еблыысь растянулся... Ну вот и воняй и радуйся что жив остался..
https://m.youtube.com/watch?v=Vp8ovwvlO0c
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раб Божий Сорин И.Л.- порхатый
У оскорбительного словосочетания есть иная версия написал 02.06.2024 07:03
Это бранное выражение либо означающее "больной паршою". Парша &#8211; заболевание кожи, волос и ногтей типа грибка &#10098;микозы&#10099;. Так же толкуют слово и другие словари.
В словаре Даля имеются такие синонимы к слову "парша": "парха", "шелудь". Слово "шелудивый" также часто встречается и обозначает примерно то же самое. Например, "пес шелудивый".
Иногда "паршой" называли перхоть &#10098;"парха"&#10099;, и тогда значение слово "пархатый" несколько менялось &#8211; "дурень пархатый". Добавлялся намек на неопрятность, неухоженность, запущенный вид человека. Это могли отнести к бродягам, пьяницам и другим неряшливым личностям.
Парша - это заболевание кожи, волос или ногтей. Оно относится к микозам, грибковым болезням.
Известно, что евреи, когда они служили в царских войсках, часто болели грибковыми заболеваниями &#10098;паршой&#10099;. Кожные проблемы подобного плана характерны для этого народа. У славян всегда была в почете баня. Парилка являлась отличным средством для очищения кожи и борьбы с грибками.
А евреи, впрочем, как и многие европейские народы, парилки избегали. Они считали ее противоестественной и поэтому чаще других страдали от микозов. В записях Загельмана &#10098;1898-1903 гг.&#10099;, который исследовал физическое здоровье, говорится о большом проценте заболеваний паршой &#10098;74,2%&#10099; у солдат-евреев. Их лечили и обследовали в военных петербургских госпиталях.
Так как в народе их окрестили "жидами", то получилось единое бранное выражение &#8211; "жид пархатый". Такое прозвище звучит обидно, но оно стало устойчивым оборотом русского языка. А откуда пришло само слово "жид"? Оказывается, из Чехии. У оскорбительного словосочетания есть иная версия происхождения. Она берет начало из чешского языка, в котором "жид" имеет прямое значение &#8211; "еврей", а "прахи" означают "деньги". Второе слово несколько видоизменилось со временем.
Исходя из этой версии, фразеологизм перестает быть оскорбительным. Он напрямую означает еврея, у которого водятся деньги. А значение слова "пархатый" меняется на "денежный".
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А наша Маша(престарелая, но все Маша), Маша Гессен, феминистка,
уехавшая в Америку, там сменившая пол и отрезавшая сиськи, написал 02.06.2024 03:12
тоже из старинного жидо-революционерского рода(жидо- не обязательно большевики). Гессены- известный жидо-февралистский род, жидо-кадетский(милюковы и набоковы там были по сути подставными персонажами).
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На многотысячном марше мира в Будапеште, Орбан сказал-
мы варвали наших детей из лап гендерных безумцев и мы не дадим написал 02.06.2024 02:44
бросить их в топку мировой войны. А вот поляки, увы, готовы бросить своих детей в топку. И за это порхатые соросы прощают им даже большее, чем венграм, даже запрет абортов. Жаль, очень жаль. Очень хотелось бы поладить с польскими реакционерами. Кстати, товарищи, Орбан сказал, что на выборах в Европарламент надо нанести поражение левым. А это сущая правда. Западные левые выродились в гендерную сволочь. Вернее, вернулись на круги своя. К своим дедам. Вот возьмем известного жида Браудера. Американского буржуя, врага путинско-зюгановской православной России. Его дед- один из основателей американской компартии, враг "черносотенной"(увы, в кавычках) царской России, горячий друг молодой Советской Республики. Вот американский жид-буржуй Арманд Хаммер. С молодых лет, со времен Ильича, кремлевский завсегдатай. Каждому новому генсеку он привозил подарок- неизвестную ранее записку Ильича. Отец Хаммера- коммунист, даже сидел(правда, за аборт). Арманд говорил- со всеми вождями СССР можно было иметь дело. Кроме одного.
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зри в корень
Кузьма Прутков написал 01.06.2024 23:20
за хуситами стоит либо Си, либо Ын, либо Путин
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Re: Если бы директором был я, поверь Кущ, я бы уже давно
Кущ недиректор написал 01.06.2024 22:24
Ну так если ты не директор, то к чему весь этот писдежь. Станешь директором звони.
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Если бы директором был я, поверь Кущ, я бы уже давно
убил бы жида Зеленского, жида Сырского, бисексуала Буданова. написал 01.06.2024 22:13
И с горазда меньшими издержками спас малороссийских детей от продажи жидовским педерастам и на органы жидовским буржуям. Ну, а с рядовыми зеленскими и сырскими, поверь, ты бы сам разобрался методами Богдана и Гонты.
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Re: Я, пан Кущ, готов допустить, что не продал свою племянницу в евробордель,
Кущ следователь написал 01.06.2024 21:01
Так ты определись в показаниях. Все конечно ржут с диаметральной изменчивости вашей пропаганды, но раньше была какая-то подводка, проработка версий, а теперь как в детском саду - мама я укакался. Давно? Только что утром в обед
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Я, пан Кущ, готов допустить, что не продал свою племянницу в евробордель,
не продал ее молодое тело на органы, допускаю. написал 01.06.2024 20:49
Допускаю, что она была убита ракетой. И, от того, что это была ракета вукрайинськойи повитрянойй обороны- конечно, не легче. И, я должен со всей христианской прямотой сказать, что вина в ненужном затягивании войны, с новыми жертвами, лежит и на том, кто пообещал израильскому жиду Беннету не убивать украинского жида Зеленского.
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Олд
Васюки написал 01.06.2024 20:37
Щас. Все все бросят и ломануться по северу )) Особенно китайцы.
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Re: Убить всех каклов
Кущ ржет написал 01.06.2024 20:33
Вот! А вы говорите сдавайтесь и всьо закончится. Так это слова того, который тут под интеллигента косил. А теперь представьте, что будет, если мы сдадимся. Всьо только начнется. Ну а пока сосет кто-то другой. Слава ф16! )))
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Крапивник предложил шокотерапию для Запада, чтобы избежать ядерной войны
Абсолютно правильно написал 01.06.2024 20:24
"Шоковая терапия" в виде удара по европейским базам, откуда идет вооружение на Украину, поможет избежать более серьезных потерь и начала ядерной войны.
.
Так считает военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник. По его словам, уже в ближайшее время украинцы начнут наносить удары в глубине России, и, если не последует адекватного ответа, то рано или поздно Украине передадут ядерное оружие.
.
Если мы хотим предотвратить ядерную войну, то мы должны сделать очень радикальный шаг, рассказал Крапивник в своем Telegram-канале. "Европейцев нужно шокировать. Потому что они все заснули. Современный среднестатистический европеец малообразован, мало чего знает, мало чего понимает. Их нужно шокировать так, чтобы они полностью вернулись в сознание".
.
При этом Крапивник сослался на личный опыт. Он долго жил в США, куда переехал ребенком вместе с родителями. Хорошо знаком с психологией западников. Служил в американской армии офицером, уволился, когда понял, что Штаты ведут дело к войне с Россией.
.
Крапивник напомнил, что многие страны НАТО уже дали разрешение бить западным оружием вглубь территории России. Когда будет нанесен первый удар вопрос времени. Эксперт уверен, что американские тактические баллистические ракеты ATACMS будут использованы для ударов по российским гражданским объектам.
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При этом отвечать украинцам, считает эксперт, бессмысленно.
"Украинцы и так "мясо", которое истребляют. Американский хозяин беспощаден, будет использовать их до последнего",объяснил Крапивник.
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Пропорциональным ответом, на его взгляд, должны стать удары по британским и американским самолетам-разведчикам, которые патрулируют Черное море.
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Кроме того, утверждает эксперт, как только ракеты ATACMS появятся над нашей территорией, нам необходимо начать уничтожать гиперзвуковыми ракетами те натовские базы, с которых они были переброшены на Украину.
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"Да, это будет Польша,говорит эксперт. - И нужно ударить так, чтобы ничего от этой базы не осталось. А если это не сработает и они дальше пойдут на эскалацию, то нужна шокотерапия. А это Львов. Одна десятимегатонная боеголовка - и вся Европа будет наблюдать, что будет с их городами. Американцам, англичанам и французам надо четко это показать.
.
Прочесть полностью можно по ссылке
https://newsland.com/post/7811467-krapivnik-predlozhil-shokoterapiyu-dlya-zapada-chtoby-izbezhat-yadernoy-voyny
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КУЩ СОСЁТ
дом номер пять написал 01.06.2024 20:19
Убить всех каклов надо не "для чего", а "потому что".
Вонять надо было поменьше. А вы с 1992 года только этим и занимались.
Видимо, больше ни на что не способны, кроме вони в сторону России.
И ведь ни о чем не жалеет укро-быдло. Категорически не хотят признавать связь между своей политикой и ее результатами. Типа, политика была правильная, а вот результаты неправильные.
Быдло - оно и есть быдло.
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Re: последняя преграда
Кущ в восхищении написал 01.06.2024 19:38
А! Я понял хитрый план. И для этого нужно убить всех украинцев. Гениально! Ты опять лекарства пропустил?
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(без названия)
Эта "бензоколонка", Кущ, последняя преграда для порхатых педерастов. написал 01.06.2024 19:28
.
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Если хуситы есть, значит так надо
Кущ нихусит написал 01.06.2024 19:02
Тут первую мировую начали для укрепления новосозданой ФРС, после упокоения ее противников на Титанике. А вы хуситы говорите. А вот контроль над этим путем вполне лакомая цель. И здесь бензоколонка лишняя
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Зачем сюда тащить тест размером с простыню?-И как это коррелирует с темой?
Клону Сорина написал 01.06.2024 18:44
Достаточно указать ссылку откуда ты это скопировал.
Кому интересно прочтет.
Держи,неуч
https://www.forbes.ru/forbes-woman/513739-pocemu-mne-ne-rasskazali-eto-v-13-let-cemu-vazno-naucit-devocek-segodna
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Re: Re: Замечательно! Уже и заголовки моих ответов ему жидяра задействует!
Неолап написал 01.06.2024 18:33
Баранец полковник. Не баранов.
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