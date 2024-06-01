Севморпуть может заменить Суэц

Из-за продолжающихся атак хуситов на коммерческие суда в Красном море западные грузоперевозчики начали задумываться об использовании Северного морского пути.
На фоне нападений количество судов, следующих через Красное море, сократилось почти на 60%, а для тех, кто все же выбирает этот маршрут, стоимость стрховки для прохода через Баб-эль-Мандебский пролив взлетела в сто раз с октября 2023 года, когда начались атаки.
FP пишет, что крупные морские державы долгое время рассматривали Севморпуть как наиболее краткий маршрут для морских путешествий между Европой и Азией. По нему расстояние между некоторыми частями Европы и Азии составляет около 8 тыс. миль (12,8 тыс. км), это позволяет сократить маршрут на 5 тыс. миль (8 тыс. км) по сравнению с Суэцким каналом.
Единственное, климат там более суровый, чем в Египте. И российские власти контролируют большую часть Северного морского пути, и судам для прохода нужно получить разрешение и заплатить за транзит.
В общем, перспектива завлекательная.
А.Б.
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Вот так и давай, наращивай, не сбавляй обороты! написал 02.06.2024 11:58
Нерлап написал 02.06.2024 11:19
Ну врут и врут падлы бандеровские. Эти врут, а эти срут. Но вот смотрите телевизор там все опрятненько и понятненько и бегущих нигде не видать.....
И на кладбищах все спокойненько все пристойненько ни друзей ни врагов не видать
Исключительная благодать!
https://m.youtube.com/watch?v=iVlM6LQdjJc
Неолап написал 02.06.2024 11:09
Ой. Подскользнулся... Еблыысь растянулся... Ну вот и воняй и радуйся что жив остался..
https://m.youtube.com/watch?v=Vp8ovwvlO0c
У оскорбительного словосочетания есть иная версия написал 02.06.2024 07:03
В словаре Даля имеются такие синонимы к слову "парша": "парха", "шелудь". Слово "шелудивый" также часто встречается и обозначает примерно то же самое. Например, "пес шелудивый".
Иногда "паршой" называли перхоть ❲"парха"❳, и тогда значение слово "пархатый" несколько менялось – "дурень пархатый". Добавлялся намек на неопрятность, неухоженность, запущенный вид человека. Это могли отнести к бродягам, пьяницам и другим неряшливым личностям.
Парша - это заболевание кожи, волос или ногтей. Оно относится к микозам, грибковым болезням.
Известно, что евреи, когда они служили в царских войсках, часто болели грибковыми заболеваниями ❲паршой❳. Кожные проблемы подобного плана характерны для этого народа. У славян всегда была в почете баня. Парилка являлась отличным средством для очищения кожи и борьбы с грибками.
А евреи, впрочем, как и многие европейские народы, парилки избегали. Они считали ее противоестественной и поэтому чаще других страдали от микозов. В записях Загельмана ❲1898-1903 гг.❳, который исследовал физическое здоровье, говорится о большом проценте заболеваний паршой ❲74,2%❳ у солдат-евреев. Их лечили и обследовали в военных петербургских госпиталях.
Так как в народе их окрестили "жидами", то получилось единое бранное выражение – "жид пархатый". Такое прозвище звучит обидно, но оно стало устойчивым оборотом русского языка. А откуда пришло само слово "жид"? Оказывается, из Чехии. У оскорбительного словосочетания есть иная версия происхождения. Она берет начало из чешского языка, в котором "жид" имеет прямое значение – "еврей", а "прахи" означают "деньги". Второе слово несколько видоизменилось со временем.
Исходя из этой версии, фразеологизм перестает быть оскорбительным. Он напрямую означает еврея, у которого водятся деньги. А значение слова "пархатый" меняется на "денежный".
уехавшая в Америку, там сменившая пол и отрезавшая сиськи, написал 02.06.2024 03:12
мы варвали наших детей из лап гендерных безумцев и мы не дадим написал 02.06.2024 02:44
Кузьма Прутков написал 01.06.2024 23:20
Кущ недиректор написал 01.06.2024 22:24
убил бы жида Зеленского, жида Сырского, бисексуала Буданова. написал 01.06.2024 22:13
Кущ следователь написал 01.06.2024 21:01
не продал ее молодое тело на органы, допускаю. написал 01.06.2024 20:49
Васюки написал 01.06.2024 20:37
Кущ ржет написал 01.06.2024 20:33
Абсолютно правильно написал 01.06.2024 20:24
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Так считает военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник. По его словам, уже в ближайшее время украинцы начнут наносить удары в глубине России, и, если не последует адекватного ответа, то рано или поздно Украине передадут ядерное оружие.
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Если мы хотим предотвратить ядерную войну, то мы должны сделать очень радикальный шаг, рассказал Крапивник в своем Telegram-канале. "Европейцев нужно шокировать. Потому что они все заснули. Современный среднестатистический европеец малообразован, мало чего знает, мало чего понимает. Их нужно шокировать так, чтобы они полностью вернулись в сознание".
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При этом Крапивник сослался на личный опыт. Он долго жил в США, куда переехал ребенком вместе с родителями. Хорошо знаком с психологией западников. Служил в американской армии офицером, уволился, когда понял, что Штаты ведут дело к войне с Россией.
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Крапивник напомнил, что многие страны НАТО уже дали разрешение бить западным оружием вглубь территории России. Когда будет нанесен первый удар вопрос времени. Эксперт уверен, что американские тактические баллистические ракеты ATACMS будут использованы для ударов по российским гражданским объектам.
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При этом отвечать украинцам, считает эксперт, бессмысленно.
"Украинцы и так "мясо", которое истребляют. Американский хозяин беспощаден, будет использовать их до последнего",объяснил Крапивник.
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Пропорциональным ответом, на его взгляд, должны стать удары по британским и американским самолетам-разведчикам, которые патрулируют Черное море.
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Кроме того, утверждает эксперт, как только ракеты ATACMS появятся над нашей территорией, нам необходимо начать уничтожать гиперзвуковыми ракетами те натовские базы, с которых они были переброшены на Украину.
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"Да, это будет Польша,говорит эксперт. - И нужно ударить так, чтобы ничего от этой базы не осталось. А если это не сработает и они дальше пойдут на эскалацию, то нужна шокотерапия. А это Львов. Одна десятимегатонная боеголовка - и вся Европа будет наблюдать, что будет с их городами. Американцам, англичанам и французам надо четко это показать.
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Прочесть полностью можно по ссылке
https://newsland.com/post/7811467-krapivnik-predlozhil-shokoterapiyu-dlya-zapada-chtoby-izbezhat-yad
дом номер пять написал 01.06.2024 20:19
Вонять надо было поменьше. А вы с 1992 года только этим и занимались.
Видимо, больше ни на что не способны, кроме вони в сторону России.
И ведь ни о чем не жалеет укро-быдло. Категорически не хотят признавать связь между своей политикой и ее результатами. Типа, политика была правильная, а вот результаты неправильные.
Быдло - оно и есть быдло.
Кущ в восхищении написал 01.06.2024 19:38
Эта "бензоколонка", Кущ, последняя преграда для порхатых педерастов. написал 01.06.2024 19:28
Кущ нихусит написал 01.06.2024 19:02
Клону Сорина написал 01.06.2024 18:44
Кому интересно прочтет.
Держи,неуч
https://www.forbes.ru/forbes-woman/513739-pocemu-mne-ne-rasskazali-eto-v-13-let-cemu-vazno-naucit-de
Неолап написал 01.06.2024 18:33