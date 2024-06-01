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Московский листок

Иноагенты прорвались на выборы президента

Опубликовано 01.06.2024 в разделе комментариев 4

суд закон
Иноагенты прорвались на выборы президента

Минюст РФ внес в реестр иноагентов журналистку Екатерину Дунцову и политика Марину Литвинович, сообщается 31 мая на сайте ведомства.

Марина Литвинович, как отмечается, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике и распространяла для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов.

Вообще-то в Мариной вопрос загадочный. Про спецоперацию ей ничего не инкриминируют, как и по части зарубежного финансирования. А что такое "недостоверная информация о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике"? Разве есть решения судов, которые бы обвиняли Литвинович в клевете, ущербе деловой репутации и чем-то подобном?

Вообще до последнего времени государствуененые органы не имели возможности выступать с исками репутационного характера, что естественно для демократических государств. Иначе как вести легальную политическую деятельность, не касаясь работы органов публичной власти? Причем, получается, достоверность сведений определяет не суд, а сами эти публичные органы...

Марина Литвинович политик и политтехнолог опытный, можно сказать, системный. Была руководителем штаба у кандидата в президенты Собчак. Проколов не допускает. Вот и обвинения невнятные какие-то...

Вот, кстати, последнее сообщения иноагента Литвинович: "Несмотря на военные действия, ужесточение нравов и правоприменения, Минюст продолжает ставить цель гуманизации системы исполнения наказаний. Так, планируется значительно расширить число преступлений, по которым будет назначаться наказание в виде принудительных работ, а не отбывание в колонии, как сейчас. Так же планируется установление возможности применения отсрочки отбывания наказания в виде ограничения свободы к лицам, имеющим несовершеннолетних детей. А также - давно, еще в пандемию назревшее решение о проведении в СИЗО свиданий с защитниками по видео-конференц-связи. Эти изменения нельзя не приветствовать. Отчасти, это все возможно из-за неустанной работы правозащитников, пытающихся все эти проблемы донести до властей. Есть только несколько моментов: 1) жаль, что перемены столь медленны, 2) жаль, что только эти (хотя список назревшего огромен), 3) жаль, что из процесса выключено огромное количество НКО и специалистов, которых тот же Минюст признает иноагентами".

Это, видимо, дискредитирует тот самый Минюст, который признал ее иноагентом...

Дунцова, это бывший кандидат в президенты из глубинки, якобы распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ. Выступала против спецоперации на Украине. Сотрудничала с общественным движением, деятельность которого признана нежелательной на территории России, а также участвовала в проекте, одним из организаторов которого выступает лицо, включенное в реестр иноагентов. Также она принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

Может быть, не знаю. Где там у них в Тверской губернии иностранные агенты кучкуются.

Но что-то некрасиво выглядит, когда пытаются навесить политические обвинения участникам президентских кампаний. Так далеко можно зайти, хотя, собственно, куда уж дальше-то?

Например, можно Слуцкого обвинить, он в комитете по международным делам, с иностранщиной общается - явный иноагент... Или вот Даванков, у него офис во время кампании был аккурат напротив "Интуриста", явно неспроста...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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обыкновенный путинизм
михаил ромм написал 01.06.2024 23:11
удивляться нужно тем кто до сих пор удивляется абсурду обвинений путинщины нормальным людям. Плешивец тронулся умом, остальные по его завету делают бабки
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На Западе заметили изменения в поведении Зеленского
Зеля-наркоман начинает потихоньку сходить с ума написал 01.06.2024 20:30
Меркурис: Зеленский сходит с ума и становится все более эмоциональным.
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Окружение президента Украины Владимира Зеленского замечает, что глава государства становится все более эмоциональным и неустойчивым.
Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
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По словам Меркуриса, американские партнеры Киева и некоторые высокопоставленные люди на Украине считают, что Зеленский "паникует и сходит с ума", требуя разрешить Украине наносить удары по территории России.
"Он ведет себя все более неустойчиво и эмоционально",отметил эксперт.
=
Он также указал на то, что украинский президент все меньше доверяет США и американскому лидеру Джо Байдену, а также многим из своего окружения.
По словам Меркуриса, Зеленский убежден, что Соединенные Штаты хотят договориться о заморозке конфликта до президентских выборов, которые запланированы на ноябрь.
=
Кроме, считает эксперт, президент Украины возлагает "совершенно непропорциональные и нелепые надежды" на так называемую мирную конференцию в Швейцарии.
=
Ранее Зеленский заявил, что самым главным врагом Украины являются медленные поставки вооружения со стороны Запада. Он также отметил, что у солдат Вооруженных сил Украины уходят месяцы на обучение использованию западного вооружения.
-
Источник
https://youtu.be/6OMydGhGpYw
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(без названия)
ходжа написал 01.06.2024 19:31
А не надо никаких судов. Забудьте. Есть минюст и универсальная дубина - иноагент. И все делается в полном соответствии с конституцией.
Статья 1
1. Российская Федерация &#8212; Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.
(правовое - прав тот, контролирует карательные органы)
Статья 7
1. Российская Федерация &#8212; социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
(социал-дарвинизм, это тоже "социальное". А список свободно разивающихся человеков знают все)
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Re:головне
Haint написал 01.06.2024 13:10
Кацапы, как всегда, пишут с ошибками слово пpипиздeнт. Ну и наконец о главном. Трупин работал одновременно и в штази и в КГБ. Вот кто настоящий иностранный агент. Правда платили ему за это не дойчмарками, а фантиками от жвачки. На которых был нарисован бородатый холодильник.
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