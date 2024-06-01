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Московский листок

Судан не отказывается от обязательств по строительству базы ВМФ РФ в Красном море

Опубликовано 01.06.2024 в разделе комментариев 3

флот корабль
Судан не отказывается от обязательств по строительству базы ВМФ РФ в Красном море

Проект будет реализован, заявил суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж.

"Это логистическая точка поддержки в Красном море, о которой было подписано соглашение между двумя странами. И мы рассматриваем этот вопрос в рамках двусторонних отношений, которые, как я вижу, развиваются, и мы надеемся на дальнейшее укрепление двусторонних отношений", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что, поскольку соглашение было подписано двумя странами, то это обязательство и Москвы, и Хартума реализовать проект.

Теперь интересно, как будет с хуситами?

 



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Мэр Киева заявил об остром дефиците кадров в городе из-за могилизации
Виталик плачется,зная,что это бесполезно написал 01.06.2024 21:02
Кличко: киевских коммунальщиков мобилизуют, несмотря на бронь.
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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об острой нехватке кадров коммунальных служб города, которых мобилизуют, несмотря на бронирование
"Мы подаем заявки на бронирование ключевых профессий, от которых зависит жизнедеятельность города... На сегодняшний день у нас большая нехватка специалистов, многих направлений",заявил Кличко.
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По его словам, несмотря на прошения о бронировании в Вооруженные силы Украины мобилизовали большое количество работников транспортной отрасли, медицинской сферы, работников тепло- и электроснабжения.
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Ранее украинский политолог Юрий Романенко заявил, что из-за мобилизации сфера логистики и грузовых перевозок Украины испытывает серьезный дефицит кадров, который может иметь катастрофические последствия для страны.
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Gleb Garanich / Reuters
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(без названия)
ходжа написал 01.06.2024 19:18
А в Черном море порядок навести не пробовали?
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Re:головне
Cust написал 01.06.2024 13:04
Осталось только выяснить, какой флот останется у кацапов? Пироги, каноэ или надувные матрасы. А может быть уточки димона и клистиры тупина.
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