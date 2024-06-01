Судан не отказывается от обязательств по строительству базы ВМФ РФ в Красном море

Проект будет реализован, заявил суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж.

"Это логистическая точка поддержки в Красном море, о которой было подписано соглашение между двумя странами. И мы рассматриваем этот вопрос в рамках двусторонних отношений, которые, как я вижу, развиваются, и мы надеемся на дальнейшее укрепление двусторонних отношений", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что, поскольку соглашение было подписано двумя странами, то это обязательство и Москвы, и Хартума реализовать проект.

Теперь интересно, как будет с хуситами?