Анапа больше не город-курорт

Муниципальное образование город-курорт Анапа официально сменил стaтус на муниципaльный округ в соответствии с федеральным законодaтельством.
В пресс-службе крaевого парламента уточнили, что сменa статуса связана с проведением администрaтивно-муниципальной реформы по всей стране. Сейчaс Анaпа не соответствует критериям городского округa, кaк по доле городского нaселения, тaк и по территории. Численность сельского нaселения превысила количество горожaн.
Так и вертится на языке слово "идиотизм", но не будет ли это дискредитецией принимаемых органами публичной власти РФ решений? Так еще и станешь иноагентом...
А.Б.
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Хохлов переводят на подножный корм написал 01.06.2024 20:56
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"Солидарные пенсии будут, это гарантия от государства. Но солидарные пенсии обычно в европейских странах это минимальная гарантия, а если человек хочет себе высокую пенсию, то он производит накопление во время жизни", приводит слова Марчак украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
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Она дала понять, что нечто похожее ожидает и Украину при низкой рождаемости и сложной демографической ситуации, при которой один налогоплательщик обеспечивает одного пенсионера.
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Пенсии на Украине, как она считает, будут "минимальной гарантией", в связи с чем она посоветовала населению быть готовыми работать до глубокой старости, а также "осуществлять накопление", даже пока нет еще накопительной обязательной системы.
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В июне прошлого года аналитический центр "Украинский институт будущего" сообщал, что коэффициент рождаемости в стране уже упал ниже 1, в то время как для роста численности населения он должно быть больше 2. Аналитики отмечали, что в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих, и некому будет создавать ВВП.
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Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
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Источник
https://newsland.com/post/7811577-ukraina-v-skorom-vremeni-ne-smozhet-obespechivat-vysokie-socialnye-p
Dress написал 01.06.2024 13:15
перебирай переживай перетруждай написал 01.06.2024 13:14
Недавно Россия начала учения с применением тактического ядерного оружия вблизи Украины, и большинство аналитиков считают этот шаг скорее актом запугивания, чем признаком того, что Москва готовится к удару. НАТО заявило, что не видит признаков того, что Россия готовится к запуску ракет. Официальные лица в Москве выдвинули идею ядерных учений как способ заставить Запад отказаться от поддержки Украины.
Хотя аналитики считают маловероятным, что Россия прибегнет к ядерному удару, никто не исключает такой возможности. Один из факторов, который может сделать любой анализ неуместным, - это душевное состояние Путина. Однако Путин не будет нести единоличную ответственность за нажатие красной кнопки.
Саботаж из тени
Помимо ядерного варианта, Кремль может отдать приказ об атаке на цели на Западе, чтобы разрушить инфраструктуру и увеличить расходы западных правительств на поддержку Украины. Российские агенты уже подозреваются в ряде инцидентов в Великобритании, Эстонии, Германии, Польше и Литве.
Кайя Каллас, премьер-министр Эстонии, заявила, что Россия ведет "теневую войну" против западных стран, а Норвегия предупредила, что саботаж со стороны агентов Кремля представляет собой "реальную и серьезную" угрозу. Кремль также может отдать приказ действовать своей армии хакеров.
Угроза для стран Балтии
Москва может провести какую-нибудь военную операцию в Балтийском регионе, чтобы проверить приверженность НАТО статье 5. Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы, заявил ранее, что его правительство обеспокоено тем, что Россия может заставить соседнюю Беларусь "обострить" напряженность в регионе.
В марте Александр Лукашенко спросил военного командира, смогут ли его войска захватить и удержать Сувалкский коридор, контролируя который, Россия сможет лишить Эстонию, Латвию и Литву сухопутной связи с союзниками в Европе.
Есть признаки того, что Россия может что-то замышлять. Недавно Москва заявила, что в одностороннем порядке перекроит границы в Балтийском море, но затем быстро пошла на попятную. Швеция также предупредила, что Россия может попытаться захватить стратегически важный остров Готланд.
Мобилизация
Любые крупномасштабные атаки Киева с применением западного оружия на территории России, вероятно, укрепят поддержку Путина и позволят ему увеличить численность войск на Украине. Сотни тысяч мужчин бежали из России после того, как Путин неожиданно объявил всенародную мобилизацию в 2022 году, и Кремль не желает повторять этот опыт.
Российская пропаганда пытается сравнить войну в Украине с битвой против нацистской Германии, но ее усилия не всегда оказываются успешными. Однако изображения западных ракет, наносящих удары по российским городам, могут позволить Путину более убедительно заявить, что Родина находится в смертельной опасности, и этот призыв, вероятно, заставит россиян сплотиться.