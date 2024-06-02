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Московский листок

Травля

Опубликовано 02.06.2024 в разделе комментариев 2

суд закон
Травля

Продолжается травля 67-летней педиатра Надежды Буяновой, обвиняемой в дискредитации российской армии. Ей передали передали в СИЗО 20 килограммов соли, и если руководство СИЗО учтет эту посылку, лимит на получение передач будет исчерпан. Адвокат врача намерен написать заявление на отправившего Буяновой соль мужчину, чтобы была проведена проверка его личности и цели, с которой он сделал это.

Но, думаю, проверка не найдет в этом ничего необычного. И врачу не будут приходить передачи, только соль...

Вообще способов отравить жизнь человеку в заключении бесчисленное множество. Были б желающие... А на этот раз, судя по всему, эти желания подпитываются "свыше".

Я уже писал и говорил, что обвинение Буяновой строится, в основном, на доносе. Запись инкриминируемого врачу действия отсуствует. Но даже если она что-то и сказала, то статья о дискредитации подразумевает мало-мальскую публичность. А что-то, сказанное тет-а-тет, события преспупления по данной статье не составляет. И тем не менее, пожилая врач сидит в камере за какие-то слова, то ли сказанные, то ли не сказанные... Хотя конституция, основной закон, который выше всех других, прямо гарантирует полную свободу слова...

Понятно, что из СИЗО больше вероятность уйти на реальный срок, чем с домашнего ареста или подписки.

Ну и освещение события в медиа тоже намекает, что решение по делу уже сформировано. Вот заголовок в Ленте.Ру и Рамблере: "Насмехавшейся над сыном участника СВО педиатру передали в СИЗО 20 кг соли". Оказывается, Буянова "насмехалась"... В деле этого нет. Далее цитата: "Бывшему педиатру Надежде Буяновой, обвиняемой в дискредитации Российской армии и насмешках над сыном участника специальной военной операции"...

Что, Буянову уже лишили диплома? Лишили права врачевания? Вроде нет пока... Да и на каком основании? Статья о дискредитации лишения права врачевать не предусматривает вроде... А в СМИ, несомненно, свободных в своих суждениях, ее уже "лишили"... Наверно, "бывшего врача" легче осудить. А у нее еще и диплом Львовского университета, еще советского, разумеется... Но все же...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Я тебе, клон, на другой ветке уже дал одно партийное поручение.
А теперь хочу дать не менее важное и ответственное. написал 02.06.2024 12:20
Все, в общем-то знают, что Государство Израиль- важнейший эпицентр гей-парадов. Я же поручаю тебе(ты справишься!), пошуровав в ком, орг и ил нете, осветить тему гомосексуализма среди ортодоксальных евреев.
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раб Божий Сорин И.Л.- порхать на мужицком члене, аки воздушная самочка
У оскорбительного словосочетания есть иная версия написал 02.06.2024 10:35
Это бранное выражение либо означающее "больной паршою". Парша заболевание кожи, волос и ногтей типа грибка микозы Так же толкуют слово и другие словари.
В словаре Даля имеются такие синонимы к слову "парша": "парха", "шелудь". Слово "шелудивый" также часто встречается и обозначает примерно то же самое. Например, "пес шелудивый".
Иногда "паршой" называли перхоть парха" и тогда значение слово "пархатый" несколько менялось дурень пархатый". Добавлялся намек на неопрятность, неухоженность, запущенный вид человека. Это могли отнести к бродягам, пьяницам и другим неряшливым личностям.
Парша - это заболевание кожи, волос или ногтей. Оно относится к микозам, грибковым болезням.
Известно, что евреи, когда они служили в царских войсках, часто болели грибковыми заболеваниями паршой Кожные проблемы подобного плана характерны для этого народа. У славян всегда была в почете баня. Парилка являлась отличным средством для очищения кожи и борьбы с грибками.
А евреи, впрочем, как и многие европейские народы, парилки избегали. Они считали ее противоестественной и поэтому чаще других страдали от микозов. В записях Загельмана 1898-1903 гг.&который исследовал физическое здоровье, говорится о большом проценте заболеваний паршой у солдат-евреев. Их лечили и обследовали в военных петербургских госпиталях.
Так как в народе их окрестили "жидами", то получилось единое бранное выражение "жид пархатый". Такое прозвище звучит обидно, но оно стало устойчивым оборотом русского языка. А откуда пришло само слово "жид"? Оказывается, из Чехии. У оскорбительного словосочетания есть иная версия происхождения. Она берет начало из чешского языка, в котором "жид" имеет прямое значение "еврей", а "прахи" означают "деньги". Второе слово несколько видоизменилось со временем.
Исходя из этой версии, фразеологизм перестает быть оскорбительным. Он напрямую означает еврея, у которого водятся деньги. А значение слова "пархатый" меняется на "денежный".
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