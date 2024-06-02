Продолжается травля 67-летней педиатра Надежды Буяновой, обвиняемой в дискредитации российской армии. Ей передали передали в СИЗО 20 килограммов соли, и если руководство СИЗО учтет эту посылку, лимит на получение передач будет исчерпан. Адвокат врача намерен написать заявление на отправившего Буяновой соль мужчину, чтобы была проведена проверка его личности и цели, с которой он сделал это.

Но, думаю, проверка не найдет в этом ничего необычного. И врачу не будут приходить передачи, только соль...

Вообще способов отравить жизнь человеку в заключении бесчисленное множество. Были б желающие... А на этот раз, судя по всему, эти желания подпитываются "свыше".

Я уже писал и говорил, что обвинение Буяновой строится, в основном, на доносе. Запись инкриминируемого врачу действия отсуствует. Но даже если она что-то и сказала, то статья о дискредитации подразумевает мало-мальскую публичность. А что-то, сказанное тет-а-тет, события преспупления по данной статье не составляет. И тем не менее, пожилая врач сидит в камере за какие-то слова, то ли сказанные, то ли не сказанные... Хотя конституция, основной закон, который выше всех других, прямо гарантирует полную свободу слова...

Понятно, что из СИЗО больше вероятность уйти на реальный срок, чем с домашнего ареста или подписки.

Ну и освещение события в медиа тоже намекает, что решение по делу уже сформировано. Вот заголовок в Ленте.Ру и Рамблере: "Насмехавшейся над сыном участника СВО педиатру передали в СИЗО 20 кг соли". Оказывается, Буянова "насмехалась"... В деле этого нет. Далее цитата: "Бывшему педиатру Надежде Буяновой, обвиняемой в дискредитации Российской армии и насмешках над сыном участника специальной военной операции"...

Что, Буянову уже лишили диплома? Лишили права врачевания? Вроде нет пока... Да и на каком основании? Статья о дискредитации лишения права врачевать не предусматривает вроде... А в СМИ, несомненно, свободных в своих суждениях, ее уже "лишили"... Наверно, "бывшего врача" легче осудить. А у нее еще и диплом Львовского университета, еще советского, разумеется... Но все же...

А.Б.