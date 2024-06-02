Китайский зонд сел на обратной стороне Луны

Китайский зонд "Чанъэ-6" 2 июня в 01.23 мск успешно прилунился в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс - Эйткен, для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны.
Как сообщает CNSA, на расстоянии 100 метров до поверхности Луны аппарат завис, и, используя лазерное 3D-сканирование, выбрал наиболее подходящую точку для посадки, после чего начался медленный вертикальный спуск. Перед самой посадкой двигатель был выключен, и зонд в состоянии свободного падения успешно прилунился.
В случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны. Согласно плану, обнародованному Китайским национальным космическим управлением, на Землю планируется доставить около 2 килограммов образцов грунта.
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Неолап написал 02.06.2024 13:42
А теперь с ворьем ращворрвавшим социалистическую собственность никаких грунтов и исследований чио то уже сколько лет нет, да и не будет. Это вам господа не просто взять как вы умеете и просто лунный грунт своровать, или как вы делаете навесить на китайский грунт бирку ..сделано в РФ.
Китайцам уважение.
умозаключает и утверждает написал 02.06.2024 13:40
Рассмотрим характер взаимоотношений Московии и Гетманщины с самого начала и предположим, как выглядело бы равное партнерство в середине 17-го столетия. Во-первых, гетман должен был получить титул великий князь русский. Титул правителя определял в те времена статус автономии. Кроме того, царь должен был подписать документ определяющий полномочия ВКР и московских властей, что включало бы и право участвовать в принятии принципиально важных решений. Не помешали бы постоянно действующий согласительный орган, места в боярской думе и земском соборе. Отдельно следовало бы определить финансовые отношения, денежную единицу, меры длины и веса, язык делопроизводства, условия военного сотрудничества и т.д.
Как видим, ни о каком равном партнерстве речь не шла с самого начала. А говорить о партнерстве после ликвидации автономии и проведении тотальной имперской унификации всех сторон жизни Украины (а унифицировать было что, в одной из статей мы уже обсуждали вопрос, как много в Украине Руси было по-другому.
Кущ лунатик написал 02.06.2024 12:43