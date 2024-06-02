Китайский зонд сел на обратной стороне Луны

Китайский зонд "Чанъэ-6" 2 июня в 01.23 мск успешно прилунился в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс - Эйткен, для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны.

Как сообщает CNSA, на расстоянии 100 метров до поверхности Луны аппарат завис, и, используя лазерное 3D-сканирование, выбрал наиболее подходящую точку для посадки, после чего начался медленный вертикальный спуск. Перед самой посадкой двигатель был выключен, и зонд в состоянии свободного падения успешно прилунился.

В случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны. Согласно плану, обнародованному Китайским национальным космическим управлением, на Землю планируется доставить около 2 килограммов образцов грунта.