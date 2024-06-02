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Московский листок

Кураторы церкви дают указания

Опубликовано 02.06.2024 в разделе комментариев 3

церковь папа
Кураторы церкви дают указания

Кураторы религиозных организаций из числа сотрудников Службы безопасности Украины обязали настоятелей храмов склонять прихожан к вступлению в ряды украинской армии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей пророссийского подполья.

«Соответствующие инструкции были получены в Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, в УГКЦ и в ПЦУ», — говорится в сообщении.

В подполье также рассказывали, что на Украине призывников ловят во время проведения церковных служб. Сообщается, что украинские военкомы дежурят возле входов в храмы, чтобы выявить мужчин призывного возраста.

Про отлов "героев" уже писано-переписано. Почему не в церкви? Да хоть в общественном туалете...

А вот наличие кураторов у церковных организаций - это, конечно, новость.

Еще в давние советские времена церковную общественность, мягко говоря, раздражало пристальное внимание государства к церковной жизни.. Ну какая же свобода личности под гласным надзором органов?

Вроде бы новые демократические времена с этой практикой покончили. Потом выяснилось, что не совсем...

И вот теперь на вроде бы свободной, демократической европейской Украине кураторы от СБУ. Дают указания...

Разумеется, это не только украинская проблема. Но вот мне интересно, в Германии или Франции у церковных приходов тоже есть кураторы в соотвествующих службах, агентура среди клира и так далее?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Вона как
Неолап написал 02.06.2024 13:31
А, то разве в дела государства и школу не влезла православная церковь. Церковь она и нужна для смирения батраков батрачившиз на воров капитализма и конечно на их шлюх и выебков с двойным гражданством. На их яхты дворцы и виллы в странах врага НАТО.
При социализме церковь отделена от государства. Хошь верь и молись и ходи сорин никто не мешает верить в опиум. Но в дела и планы государства не лезь и не мешай.
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Re: М-дя, тут даже комментить неудобно
Gifo написал 02.06.2024 13:26
Это потому, что у Бараноффа куратор - сам апостол Павел. Отстучал ему по беспроволочному телеграфу.
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М-дя, тут даже комментить неудобно
Кущ завис написал 02.06.2024 12:51
Если мы знали, что это такое, но мы не знаем что это такое )))
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