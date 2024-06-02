Кураторы церкви дают указания

Кураторы религиозных организаций из числа сотрудников Службы безопасности Украины обязали настоятелей храмов склонять прихожан к вступлению в ряды украинской армии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей пророссийского подполья.
«Соответствующие инструкции были получены в Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, в УГКЦ и в ПЦУ», — говорится в сообщении.
В подполье также рассказывали, что на Украине призывников ловят во время проведения церковных служб. Сообщается, что украинские военкомы дежурят возле входов в храмы, чтобы выявить мужчин призывного возраста.
Про отлов "героев" уже писано-переписано. Почему не в церкви? Да хоть в общественном туалете...
А вот наличие кураторов у церковных организаций - это, конечно, новость.
Еще в давние советские времена церковную общественность, мягко говоря, раздражало пристальное внимание государства к церковной жизни.. Ну какая же свобода личности под гласным надзором органов?
Вроде бы новые демократические времена с этой практикой покончили. Потом выяснилось, что не совсем...
И вот теперь на вроде бы свободной, демократической европейской Украине кураторы от СБУ. Дают указания...
Разумеется, это не только украинская проблема. Но вот мне интересно, в Германии или Франции у церковных приходов тоже есть кураторы в соотвествующих службах, агентура среди клира и так далее?
А.Б.
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Неолап написал 02.06.2024 13:31
При социализме церковь отделена от государства. Хошь верь и молись и ходи сорин никто не мешает верить в опиум. Но в дела и планы государства не лезь и не мешай.
Gifo написал 02.06.2024 13:26
Кущ завис написал 02.06.2024 12:51