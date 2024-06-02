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Московский листок

Каспарову грозит уголовное дело за нарушение деятельности иноагента

Опубликовано 02.06.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
Каспарову грозит уголовное дело за нарушение деятельности иноагента

Следователи имеют основания для возбуждения уголовного дела в отношении Гарри Каспарова, внесенного в список иностранных агентов, за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В случае возбуждения дела Каспарову будет грозить до двух лет лишения свободы или штраф.

Ранее суд в Коми заочно арестовал признанных в России иноагентами и включенных в список террористов и экстремистов чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова и ряд других. Фигуранты обвиняются в создании террористического сообщества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании.

Как я понимаю, теперь Каспаров и Гудков, как люди законобоязненные, должны явиться в город Сыктывкар для отбывания наказания. Но рейсы Нью-Йорк - Сыктывкар сейчас отменены, как и рейсы из Варны в том же направлении. И у Каспарова с Гудковым образуется уважительная причина не лететь пока в республику Коми...

Интересно, а в этой ситуации нет состава по дискредитации власти, в данном случае, судебной?

 А.Б.



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