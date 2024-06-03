Нас ждут 3000 ракет ATACMS

Российская ПВО отразила атаку на Крымский мост десятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

По информации Минобороны, в ночь на 30 мая системы ПВО сбили над акваторией Азовского и Черного морей восемь американских ракет ATACMS и восемь беспилотников, а в Черном море дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму.

8-10 - неважно, главное, много.

Пентагон признал ATACMS разработки 1980-х годов устаревшими и ведёт разработку новой системы, приём на вооружение которой ожидается в 2027 году. После ее принятия на вооружение начнётся вывод из эксплуатации ATACMS. Ну а поставки на Украину для ударов по РФ - это наилучший вариант утилизации... Низкое качество поставляемых ракет объясняет высокую результативность российской ПВО, но их количество внушает опасения - стапроцентной гарантии уничтожения нет. Так что количественный вопрос очень существенен.

C 1988 по 2014 гг. было произведено более 3700 ракет ATACMS всех модификаций; из них около 600 израсходовано американскими войсками в ходе боевых действий. То есть на складах армии США находилось не менее 3000 ракет. И видимо почти все они окажутся на Украине.

Стоимость одной ракеты этого типа составляет около 2,5 миллионов долларов. И Украина получает их хотя и в долг, но без дисконта, как последние достижения конструкторской мысли. То есть речь о 7,5 миллиардах долларов.

Цель в виде Керченского моста, безусловно, сомнительна с любой точки зрения - это очень условно военный объект, а экономически это серьезная магистраль, связывающая 2,5 миллиона крымчан с остальным миром. Ведь аэропорты закрыты, а паромы еще более удобная мишень, чем мост.

Зачем это Америке? Так война идет на истощение ресурсов, и стратегически важный мост тут самая очевидная мишень. Думаю, в ближайшее время ВСУ получат разрешение бомбить вообще все мосты, железнодорожные узлы и аэропорты.

По существу, РФ ответить почти нечем - наносить удары по странам НАТО пока нельзя...

Нельзя Вооруженным силам РФ. А вот какая-нибудь украинская повстанческая армия - может. С территории Украины, освобожденной повстанцами, так сказать, "украинскими хуситами". Украинская сторона этим уже занимается в полный рост. Куда смотрят российские структуры? По-прежнему не ведут активной деятельности на территории Украины? Ну да, надо же открывать выставку советского фарфора в музее современной истории, некогда... Сестры Данько, Казимир Малевич. Какие ракеты? Может, господину Нарышкину сосредоточиться на Российском историческом обществе, а дело руководства внешней разведкой передать кому-нибудь менее интеллигентному, но более энергичному? А то только и слышно о каком-то подполье, которое, кроме ньюсмейкерства для РИА Новости, больше ничем себя не проявляет...

А.Б.