Нас ждут 3000 ракет ATACMS

Российская ПВО отразила атаку на Крымский мост десятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.
По информации Минобороны, в ночь на 30 мая системы ПВО сбили над акваторией Азовского и Черного морей восемь американских ракет ATACMS и восемь беспилотников, а в Черном море дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся к Крыму.
8-10 - неважно, главное, много.
Пентагон признал ATACMS разработки 1980-х годов устаревшими и ведёт разработку новой системы, приём на вооружение которой ожидается в 2027 году. После ее принятия на вооружение начнётся вывод из эксплуатации ATACMS. Ну а поставки на Украину для ударов по РФ - это наилучший вариант утилизации... Низкое качество поставляемых ракет объясняет высокую результативность российской ПВО, но их количество внушает опасения - стапроцентной гарантии уничтожения нет. Так что количественный вопрос очень существенен.
C 1988 по 2014 гг. было произведено более 3700 ракет ATACMS всех модификаций; из них около 600 израсходовано американскими войсками в ходе боевых действий. То есть на складах армии США находилось не менее 3000 ракет. И видимо почти все они окажутся на Украине.
Стоимость одной ракеты этого типа составляет около 2,5 миллионов долларов. И Украина получает их хотя и в долг, но без дисконта, как последние достижения конструкторской мысли. То есть речь о 7,5 миллиардах долларов.
Цель в виде Керченского моста, безусловно, сомнительна с любой точки зрения - это очень условно военный объект, а экономически это серьезная магистраль, связывающая 2,5 миллиона крымчан с остальным миром. Ведь аэропорты закрыты, а паромы еще более удобная мишень, чем мост.
Зачем это Америке? Так война идет на истощение ресурсов, и стратегически важный мост тут самая очевидная мишень. Думаю, в ближайшее время ВСУ получат разрешение бомбить вообще все мосты, железнодорожные узлы и аэропорты.
По существу, РФ ответить почти нечем - наносить удары по странам НАТО пока нельзя...
Нельзя Вооруженным силам РФ. А вот какая-нибудь украинская повстанческая армия - может. С территории Украины, освобожденной повстанцами, так сказать, "украинскими хуситами". Украинская сторона этим уже занимается в полный рост. Куда смотрят российские структуры? По-прежнему не ведут активной деятельности на территории Украины? Ну да, надо же открывать выставку советского фарфора в музее современной истории, некогда... Сестры Данько, Казимир Малевич. Какие ракеты? Может, господину Нарышкину сосредоточиться на Российском историческом обществе, а дело руководства внешней разведкой передать кому-нибудь менее интеллигентному, но более энергичному? А то только и слышно о каком-то подполье, которое, кроме ньюсмейкерства для РИА Новости, больше ничем себя не проявляет...
А.Б.
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Русофоб 17.49 написал 03.06.2024 11:40
ытак о чем это я написал 03.06.2024 10:26
Гомер, несмотря на свою слепоту, все семьсот страниц своего труда наизусть выучил и в народ вынес. И пел его там (наверное, много лет). При его жизни никто эти работы не удосужился записать (видно так очарованы были), а только лишь, опять же через несколько сотен лет после его смерти, по приказу афинского тирана Писистрата (560 527г.д.н.э), бессмертные строки легли. Куда? На бумагу? На кожу? На глиняные кувшины? На окрестные скалы?..
А потом его поэмы пропали, опять же на сотни лет, и в эпоху Возрождения, в конце XIV века, торжественно всплыли. Где же хранились эти бесценные экземпляры? В каких таких волшебных лампах Алладина?
- А что такое вообще Возрождение?
- Возрождение это повторение древности.
Древний грек Платон умер и возродился в неоплатонике Плотине (205 270гг.н.э. Италия). Потом и он почил в бозе, чтобы с новой силой засверкать в другом знаменитом философе-платонике Плетоне, теперь уже в XV веке! Теперь повсеместно считается, что именно Плетон воскресил учение древнего грека Платона. И первое появление из тьмы веков трудов грека Платона происходит в том же в XV веке!
Интересно также, что этот Плетон открыл во Флоренции плетоновскую академию, ну, точный двойник той, древней, платоновской академии. И программа построения идеального государства у него очень похожа на ту, древнегреческую.
- Постойте! Если ребята из пятнадцатого века берут на вооружение идеи тысячелетней давности, то где же все эти века обреталась Европа. Тысяча лет и никакого прогресса? Тысячу лет коту под хвост?!.
- Сам удивляюсь. А вы почитайте об этом периоде времени... Прямо фантастика какая-то. Гунны, авары, великое переселение народов... Опять какие-то легендарные орды с Востока, опять завоевания Европы и, что самое интересное, исчезновение в никуда всех этих иноземных захватчиков. Даже на скалах никто свое имя увековечить не догадался! Остап Бендер и то напрягся до: Киса и Ося здесь были, а те нет. Почему?
ытак о чем это я написал 03.06.2024 10:24
Гомер, несмотря на свою слепоту, все семьсот страниц своего труда наизусть выучил и в народ вынес. И пел его там (наверное, много лет). При его жизни никто эти работы не удосужился записать (видно так очарованы были), а только лишь, опять же через несколько сотен лет после его смерти, по приказу афинского тирана Писистрата (560 527г.д.н.э), бессмертные строки легли. Куда? На бумагу? На кожу? На глиняные кувшины? На окрестные скалы?..
А потом его поэмы пропали, опять же на сотни лет, и в эпоху Возрождения, в конце XIV века, торжественно всплыли. Где же хранились эти бесценные экземпляры? В каких таких волшебных лампах Алладина?
- А что такое вообще Возрождение?
- Возрождение это повторение древности.
Древний грек Платон умер и возродился в неоплатонике Плотине (205 270гг.н.э. Италия). Потом и он почил в бозе, чтобы с новой силой засверкать в другом знаменитом философе-платонике Плетоне, теперь уже в XV веке! Теперь повсеместно считается, что именно Плетон воскресил учение древнего грека Платона. И первое появление из тьмы веков трудов грека Платона происходит в том же в XV веке!
Интересно также, что этот Плетон открыл во Флоренции плетоновскую академию, ну, точный двойник той, древней, платоновской академии. И программа построения идеального государства у него очень похожа на ту, древнегреческую.
- Постойте! Если ребята из пятнадцатого века берут на вооружение идеи тысячелетней давности, то где же все эти века обреталась Европа. Тысяча лет и никакого прогресса? Тысячу лет коту под хвост?!.
- Сам удивляюсь. А вы почитайте об этом периоде времени... Прямо фантастика какая-то. Гунны, авары, великое переселение народов... Опять какие-то легендарные орды с Востока, опять завоевания Европы и, что самое интересное, исчезновение в никуда всех этих иноземных захватчиков. Даже на скалах никто свое имя увековечить не догадался! Остап Бендер и то напрягся до: Киса и Ося здесь были, а те нет. Почему?