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Московский листок

Зеленский обещал признать Палестину

Опубликовано 03.06.2024 в разделе комментариев 9

украина европа война киев
Зеленский обещал признать Палестину

Зеленский в Сингапуре заявил, что они признают Палестину. Израиль они тоже признают. И вообще, оказывается, готовы были оказать гуманитарную помощь Палестине.

Украина признала Палестину еще в 1988 году, когда сама была еще в составе СССР. Дипломатические отношения Украины с Палестиной были установлены 2 ноября 2001 года, когда в Киеве открыли посольство Палестины.

Но президенту Зеленскому не доложили...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
А по большому счету, Кущ, меняй "паляныця" на "кукуруза"! написал 03.06.2024 19:26
.
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Кущ! Что ты мелешь? "краина", "зброя"...
Почитай, на каком языке герман ЗапорОжского вОйска писал полякам! написал 03.06.2024 18:37
.
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раб Божий Сорин И.Л.- я горжусь тем, что я одной крови с ними, и педик, педикюрный
деятели керенско-ленинской революции были жидами, написал 03.06.2024 18:19
, опять же, деятели горбачевско-ельцинской контрреволюции были, опять же, жидами; ну, и конечно, про то, что пропагандисты всех мыслимых и немыслимых извращений- снова они же- порхатики; и задайся вопросом, как решить все эти вопросы, чтобы больше к ним не возвращаться.
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А завтра ты что признаешь
Куща бесит написал 03.06.2024 16:52
Крым? Ты, сука, петух подорваный, эту краину строил? Собирал по кусочкам, проливал реки крови, стал мольфарской веры? (сейчас Ктулху не знает и ему не говорите) угандошил бы пидора, если б нам за это зброю не давали
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Re: Re: Наш президент долбойоб
Кущ ржет написал 03.06.2024 16:24
На что ответишь? Запомни,сынок, когда Кущ что-то говорит, он знает, в отличие вас, шелупони
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Мальдивы решили запретить въезд по израильским паспортам
и это только начало написал 03.06.2024 16:08
Власти Мальдив решили запретить въезд в страну по израильским паспортам на фоне растущего общественного возмущения из-за ситуации в секторе Газа.
Об этом заявил министр внутренних дел Али Ихусан, пишет издание Sun.
....................................
По словам главы ведомства, правительство внесет поправки в законодательство, чтобы как можно скорее запретить въезд на Мальдивы по израильским паспортам. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров. Власти страны создали специальный комитет для реализации меры-в него вошли глава МВД, генеральный прокурор и министры экономики, туризма и иностранных дел.
.
Решение правительства Мальдив о запрете израильских паспортов было принято после того, как депутат от главной оппозиционной Мальдивской демократической партии Микаил Ахмед Насим неделей ранее представил поправку к закону об иммиграции, согласно которой израильским гражданам запрещен въезд в страну.
.
Ссылка на источник
https://en.sun.mv/89849
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Re: Наш президент долбойоб
А,что в этом кто-то сомневался?-) написал 03.06.2024 15:01
То,что нелигитимный используемый презик Зеля-наркоман,долбоеб никто и не сомневается.
Ну,а то,что ты будешь и дальше служить,тут есть большие сомнения-)
"Веню жалко,хорощим он кольщиком был" -)
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Если моя прародина согласна, то почему нет, правовое решение вопроса, хоть я и гей,
но родина на втором месте, после попки - написал 03.06.2024 14:32
принял предложение президента США Джо Байдена о прекращении огня в секторе Газа, хотя считает план американского президента несовершенным, заявил газете Sunday Times советник премьер-министра Биньямина Нетаниягу по внешней политике Офир Фальк.
Сделка, на которую мы согласились это не очень хорошая сделка, но мы очень хотим, чтобы заложники были освобождены. Есть множество деталей, которые необходимо проработать, в том числе и то, что постоянного прекращения огня не будет, пока не будут достигнуты все наши целки.
По его словам, Израиль принял соглашение, но условия для полного прекращения огня не изменились. Они включат в себя полное освобождение всех заложников и уничтожение террористической группировки ХАМАС пидарас совершил на даче Сорина намаз.
Два крайне правых партнера Нетаньяху по коалиции уже пригрозили, что покинут правительство в знак протеста против любой сделки, которая, по их мнению, будет недостаточно жесткой в отношении ХАМАС.
Байден предложил план по урегулированию конфликта после того, как Израиль использовал американские бомбы для авиаудара по Рафаху. Предложение американского президента включает в себя три этапа деэскалации в секторе Газа.
Первый этап, который продлится шесть недель, включает в себя прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов в секторе Газа, возвращение ряда израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных.
Второй этап предполагает полное прекращение боевых действий и вывод всех израильских военных из сектора Газа, а Израилю будут возвращены все заложники.
На третьем этапе должно начаться полное восстановление региона при поддержке США.
Байден, представляя в пятницу план, отмечал, что проект создает лучшие условия для Газы после войны - без группировки ХАМАС у власти. Он не уточнил, однако, как это будет достигнуто, и признал, что есть ряд деталей, которые еще необходимо обсудить.
Сама группировка ХАМАС, как сообщалось ранее, предварительно приветствовала инициативу американского лидера. "Речь Байдена содержала позитивные идеи, но мы хотим, чтобы это материализовалось в рамках всеобъемлющего соглашения, которое отвечает нашим требованиям", - заявил в субботу "Аль-Джазире" высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан. Среди требований ХАМАС - вывод всех находящихся в секторе Газа израильских сил, свободное перемещение палестинцев и помощь в восстановлении территории.
Такая последовательность действий, судя по всему, предполагает, что ХАМАС будет продолжать играть роль в дополнительных договоренностях при посредничестве Египта и Катара. Это, однако, потенциально противоречит решимости Израиля возобновить кампанию по ликвидации поддерживаемой Ираном радикальной группировки.
В начале мая израильская армия начала наземную операцию в Рафахе. ЦАХАЛ заявила о нанесении точечных ударов по целям в восточной части города и уничтожении инфраструктуры и подземных тоннелей ХАМАСа.
Израильские власти объяснили необходимость операции в Рафахе тем, что именно там укрываются четыре из шести уцелевших батальонов ХАМАСа, а также содержатся израильские заложники, похищенные во время атаки группировки на Израиль 7 октября.
24 мая Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить военную операцию в Рафахе. В суде заявили, что наступление ЦАХАЛ в этом городе может создать для палестинцев в секторе Газа условия жизни, способные привести к их полному или частичному физическому уничтожению
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Наш президент долбойоб
Кущ не любит зеленского написал 03.06.2024 13:24
А ваш?))) Я, служащий офицер ЗСУ могу об этом открыто сказать. И буду успешно служить дальше. А вы - быдло и пидары, что не мной придумано, но подтверждаю )))
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