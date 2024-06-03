Зеленский обещал признать Палестину

Зеленский в Сингапуре заявил, что они признают Палестину. Израиль они тоже признают. И вообще, оказывается, готовы были оказать гуманитарную помощь Палестине.

Украина признала Палестину еще в 1988 году, когда сама была еще в составе СССР. Дипломатические отношения Украины с Палестиной были установлены 2 ноября 2001 года, когда в Киеве открыли посольство Палестины.

Но президенту Зеленскому не доложили...

А.Б.