Зеленский в Сингапуре заявил, что они признают Палестину. Израиль они тоже признают. И вообще, оказывается, готовы были оказать гуманитарную помощь Палестине.
Украина признала Палестину еще в 1988 году, когда сама была еще в составе СССР. Дипломатические отношения Украины с Палестиной были установлены 2 ноября 2001 года, когда в Киеве открыли посольство Палестины.
Но президенту Зеленскому не доложили...
А.Б.
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А по большому счету, Кущ, меняй "паляныця" на "кукуруза"! написал 03.06.2024 19:26
Почитай, на каком языке герман ЗапорОжского вОйска писал полякам! написал 03.06.2024 18:37
деятели керенско-ленинской революции были жидами, написал 03.06.2024 18:19
Куща бесит написал 03.06.2024 16:52
Кущ ржет написал 03.06.2024 16:24
и это только начало написал 03.06.2024 16:08
Об этом заявил министр внутренних дел Али Ихусан, пишет издание Sun.
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По словам главы ведомства, правительство внесет поправки в законодательство, чтобы как можно скорее запретить въезд на Мальдивы по израильским паспортам. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров. Власти страны создали специальный комитет для реализации меры-в него вошли глава МВД, генеральный прокурор и министры экономики, туризма и иностранных дел.
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Решение правительства Мальдив о запрете израильских паспортов было принято после того, как депутат от главной оппозиционной Мальдивской демократической партии Микаил Ахмед Насим неделей ранее представил поправку к закону об иммиграции, согласно которой израильским гражданам запрещен въезд в страну.
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Ссылка на источник
https://en.sun.mv/89849
А,что в этом кто-то сомневался?-) написал 03.06.2024 15:01
Ну,а то,что ты будешь и дальше служить,тут есть большие сомнения-)
"Веню жалко,хорощим он кольщиком был" -)
но родина на втором месте, после попки - написал 03.06.2024 14:32
Сделка, на которую мы согласились это не очень хорошая сделка, но мы очень хотим, чтобы заложники были освобождены. Есть множество деталей, которые необходимо проработать, в том числе и то, что постоянного прекращения огня не будет, пока не будут достигнуты все наши целки.
По его словам, Израиль принял соглашение, но условия для полного прекращения огня не изменились. Они включат в себя полное освобождение всех заложников и уничтожение террористической группировки ХАМАС пидарас совершил на даче Сорина намаз.
Два крайне правых партнера Нетаньяху по коалиции уже пригрозили, что покинут правительство в знак протеста против любой сделки, которая, по их мнению, будет недостаточно жесткой в отношении ХАМАС.
Байден предложил план по урегулированию конфликта после того, как Израиль использовал американские бомбы для авиаудара по Рафаху. Предложение американского президента включает в себя три этапа деэскалации в секторе Газа.
Первый этап, который продлится шесть недель, включает в себя прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов в секторе Газа, возвращение ряда израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных.
Второй этап предполагает полное прекращение боевых действий и вывод всех израильских военных из сектора Газа, а Израилю будут возвращены все заложники.
На третьем этапе должно начаться полное восстановление региона при поддержке США.
Байден, представляя в пятницу план, отмечал, что проект создает лучшие условия для Газы после войны - без группировки ХАМАС у власти. Он не уточнил, однако, как это будет достигнуто, и признал, что есть ряд деталей, которые еще необходимо обсудить.
Сама группировка ХАМАС, как сообщалось ранее, предварительно приветствовала инициативу американского лидера. "Речь Байдена содержала позитивные идеи, но мы хотим, чтобы это материализовалось в рамках всеобъемлющего соглашения, которое отвечает нашим требованиям", - заявил в субботу "Аль-Джазире" высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан. Среди требований ХАМАС - вывод всех находящихся в секторе Газа израильских сил, свободное перемещение палестинцев и помощь в восстановлении территории.
Такая последовательность действий, судя по всему, предполагает, что ХАМАС будет продолжать играть роль в дополнительных договоренностях при посредничестве Египта и Катара. Это, однако, потенциально противоречит решимости Израиля возобновить кампанию по ликвидации поддерживаемой Ираном радикальной группировки.
В начале мая израильская армия начала наземную операцию в Рафахе. ЦАХАЛ заявила о нанесении точечных ударов по целям в восточной части города и уничтожении инфраструктуры и подземных тоннелей ХАМАСа.
Израильские власти объяснили необходимость операции в Рафахе тем, что именно там укрываются четыре из шести уцелевших батальонов ХАМАСа, а также содержатся израильские заложники, похищенные во время атаки группировки на Израиль 7 октября.
24 мая Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить военную операцию в Рафахе. В суде заявили, что наступление ЦАХАЛ в этом городе может создать для палестинцев в секторе Газа условия жизни, способные привести к их полному или частичному физическому уничтожению
Кущ не любит зеленского написал 03.06.2024 13:24