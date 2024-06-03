В России хотят сократить рабочую неделю для женщин с двумя детьми

В Государственную думу планируют внести законопроект об установлении для женщин с двумя и более детьми сокращенной рабочей недели в 39 часов, пишет ТАСС.

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила законопроект, согласно которому предусматривается установление сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, на один час в неделю. То есть время их работы составит 39 часов в неделю, говорится в документе.

Недавно предлагали сократить рабочую неделю на два часа, и не многгодетным, а сразу всем женщинам в государственных и бюджетных учреждениях. После того, как прожект подняли на смех, решили ограничиться одним часом и только для многодетных.

Мне не жалко, сокращайте. На госслужбе все равно делать нечего, а самозанятым и платформеннозанятым это не светит - у них вообще нет нормы рабочего времени.

А мне вот интересно, зачем люди идут на государственную службу? Чтобы поменьше работать? Хороши "слуги народа"... А может, народу других слуг поискать, более трудолюбивых? Желающих, думаю, найдется немало.

А.Б.