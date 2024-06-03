"Банда Басаева" 30 лет спустя

Еще одного участника банды чеченского полевого командира Шамиля Басаева Хамзата Зоева задержали сотрудники МВД и ФСБ по делу о нападении на Буденновск в 1995 году.

Красивая тетя в генеральских погонах и аж четырьмя рядами орденских планок, сообщила, что в июне 1995 года Зоев добровольно вступил в банду Басаева и принимал в ней активное участие. 14 июня того же года он и другие вооруженные напали на город Буденновск Ставропольского края. Тогда в заложники взяли более 1,5 тысячи местных жителей, которых удерживали в местной больнице. В результате были убиты 129 человек.

В настоящее время сотрудники СКР проводят следственные действия в отношении обвиняемого. Также силовики разыскивают других участников нападения.

В будущем году исполнится 30 лет теракту Басаева в Буденновске. За это время немало участников тех событий успели умереть естественной смертью, не дожидаясь, пока наши пинкертоны выловят кого-то буквально у себя под носом: Басаев заявлял, что шел на Москву, но не дошел, а вот Зоев - добрался-таки.

20 ноября 2018 года сотрудники ФСБ задержали в Москве еще одного члена банды Басаева — Хазваха Черхигова. Думаю, если б Басаев не подорвался на мине в Ингушетии, то тоже жил бы сейчас в Москве, в каком-нибудь элитном комплексе, возможно, и с видом на Кремль.

Кстати, просто так присоединиться к "банде Басаева" за две недели до теракта было не очень просто - в основном у Шамиля служили те, кто воевал с ним еще в Абхазии. Чужого непонятного человека на важное дело он бы не взял. И вообще "банда" называлась разведывательно-диверсионным батальоном, служба там проходила по уставам, советским, естественно, других просто не было. И печать у них была, мне ей Басаев командировочное удостоверение отмечал от газеты "Правда".

А вот на расписке, которую с меня взяли в ФСК, что я "добровольно согласен сопровождать группу Басаева" и сознаю меру своей отвественности, печати нет. Не оказалось под рукой...

А.Б.