Следком меняет амплуа

Следственный комитет РФ начал проверку в отношении иноагента и, вероятно, экстремиста Андрея Макаревича после его разговора с пранкерами, сообщает ТАСС.
Создателя группы "Машина времени" проверят на предмет призывов к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ).
Полицейские провокаторы с погонялами Вован и Лексус позвонили Макаревичу от имени Владимира Зеленского. В ходе разговора музыкант пожелал Украине победы и пообещал выступить на празднике, организованном по этому поводу.
Вот у меня и вопрос. Во-первых, насколько законно уголовное преследование человека на основании полицейской провокации?
А во вторых, какие призывы? К кому? Сидит человек на толчке и призывает по телефону - кого? Где тут публичность, без которой любые призывы бессмысленны?
Это, кстати, очень похоже на дело педиатра Буяновой, которая сидит сейчас в СИЗО за то, что как-то не так поговорила на приеме с подростком. С глазу на глаз. Кстати, о чем она с ним говорила, вообще-то, врачебная тайна... Может, онеа хотела его спровоцировать, в медицинском смысле, на какую-то реакцию? Я этого не знаю и знать, в общем, не имею права. Но публичным призывом это точно быть не могло.
Макаревич сидит не в СИЗО, а в Израиле, что несколько комфортней. И, в общем, эти странные обвинения ему большого беспокойства не приносят, скорее, подогревают интерес к его персоне. А Следком, получается, действует как ловкий помощник импрессарио - так подыграть надо суметь еще... В Европе сейчас эмигрантов с Украины побольше будет, чем россиян, заполняемость залов на концертах обеспечат.
А.Б.
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и ужаснутся тому, что ими рулили жидовские вурдалаки, написал 04.06.2024 13:29
кто отбогданит старичка сорина? без облошки! семит написал 04.06.2024 12:36
Ууу
“Выходишь на улицу… – и ты потенциальная жертва. Не только снарядов, но и своих собственных сограждан. На улицах людей мало, все толпятся небольшими группами возле подъездов, чтобы сразу же спрятаться в подвал при обстреле, но те, кто выходят подальше, глядят хищным псом. Твоя одежда, твои сумка или обувь “сканируются” прохожими. Этот цепкий, откровенный взгляд нельзя забыть”.
Ааа
“Сбоку в соседнем доме пылает квартира, огонь жрет жилье. Стекол нет у половины дома, в центре двора – воронка, вывернуты беседки и деревья… Я смотрю в окно, не моргая, и не могу поверить своим глазам. Как я, моя семья, обычные родители, обычные младенцы, просто МЫ, как МЫ могли оказаться в такой ситуации? И что теперь делать?”
Ооо
“Выезжает еще один танк. Я ползу по полу в коридор, там матрас и игрушки детей. Мама открывает входную дверь, спрашивает соседей: “Куда смотрит дуло?” Нам не видно из окон. В нашу дверь заглядывает женщина: “Пожалуйста, дайте воды, мужу плохо”. Выношу чашку воды, из нее пьют все: эта женщина, ее муж, какой-то старичок рядом. “Можно еще?” Не могу. Вода на вес золота, остатки чистой даю детям, купить ее негде. Источников и колодцев нет поблизости, где их искать, неизвестно. Одна чашка воды. Я до сих пор помню, как жадно и быстро они выпили эту воду”.
кто отбогданит старичка сорина? без облошки! семит написал 04.06.2024 12:33
Ты резко и отчетливо проваливаешься в глубокий безвыходный сон. От которого больше не проснуться. Все, что происходит с тобой здесь, – навсегда в твоей голове, в твоих мыслях, в твоей кипящей крови”.
кто отбогданит старичка сорина? без облошки! семит написал 04.06.2024 12:24
Нет, никакие алоизычи не помогут. Только михалычи! написал 04.06.2024 12:20
важна цель, наслаждение каждой секундой написал 04.06.2024 12:05
Хорошим вариантом для замены или разнообразия проникающего секса становится раббинг.
О разных формах полового акта через трения гениталиями известно еще со времен Древнего мира. Чаще они упоминаются при описании практик любви в лесбийских парах. Даже Мария-Антуанетта практиковала этот вид секса со своей фавориткой и откровенно рассказывала о его преимуществах.
Раббинг это трения половыми органами о любую часть тела партнера: руку, ногу, грудь, гениталии. Можно тереться о предмет: подушку, сидение стула, секс-игрушку. Существует несколько разновидностей раббинга:
фроттанж - раббинг в гетеросексуальной паре;
трибадизм (триббинг) - для лесбиянок;
фрот - для мужской гомосексуальной пары.
Наибольшую известность из всех видов раббинга получил трибадизм (триббинг) благодаря популярности лесбийского порно. По некоторым опросам более 80% гомосексуальных пар практикуют его в своей интимной жизни.
Трибадизм что это такое? Под этим термином подразумевается чаще всего половой акт, удовольствие в котором партнерши получают за счет трения вульв друг о друга. Но он включает в себя много других разновидностей сексуальной активности.
Позы в трибадизме могут быть совершенно разнообразные, часто заимствованные из гетеросексуальных практик. Если хватает фантазии, можно адаптировать и миссионерскую позу, и девушка сверху, и догги-стайл. Гетеросексуальная пара тоже может взять на вооружение некоторые секреты триббинга, ведь для женщин активная стимуляция клитора это легкий и эффективный способ достичь оргазма, иногда и со сквиртом.
Русофоб 17.53 написал 04.06.2024 11:02
Неолап написал 04.06.2024 09:52
Неолап написал 04.06.2024 09:48
Пусть реют флаги над полками.
Сегодня самый лучший день -
Сегодня битва с дураками.
Как много лет любой из нас
От них терпел и боль, и муки.
Но вышло время, пробил час,
И мы себе развяжем руки.
Друзьям раздайте по ружью.
Ведь храбрецы средь них найдутся -
Друзьям раздайте по ружью,
И дураки переведутся.
Ломались копья и мечи,
И черепа людей трещали.
Дрались как черти дураки,
Но неизбежно погибали.
Когда последний враг упал,
Труба победу проиграла.
Лишь в этот миг я осознал,
Насколько нас осталось мало.