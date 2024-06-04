Следком меняет амплуа

Следственный комитет РФ начал проверку в отношении иноагента и, вероятно, экстремиста Андрея Макаревича после его разговора с пранкерами, сообщает ТАСС.

Создателя группы "Машина времени" проверят на предмет призывов к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ).

Полицейские провокаторы с погонялами Вован и Лексус позвонили Макаревичу от имени Владимира Зеленского. В ходе разговора музыкант пожелал Украине победы и пообещал выступить на празднике, организованном по этому поводу.

Вот у меня и вопрос. Во-первых, насколько законно уголовное преследование человека на основании полицейской провокации?

А во вторых, какие призывы? К кому? Сидит человек на толчке и призывает по телефону - кого? Где тут публичность, без которой любые призывы бессмысленны?

Это, кстати, очень похоже на дело педиатра Буяновой, которая сидит сейчас в СИЗО за то, что как-то не так поговорила на приеме с подростком. С глазу на глаз. Кстати, о чем она с ним говорила, вообще-то, врачебная тайна... Может, онеа хотела его спровоцировать, в медицинском смысле, на какую-то реакцию? Я этого не знаю и знать, в общем, не имею права. Но публичным призывом это точно быть не могло.

Макаревич сидит не в СИЗО, а в Израиле, что несколько комфортней. И, в общем, эти странные обвинения ему большого беспокойства не приносят, скорее, подогревают интерес к его персоне. А Следком, получается, действует как ловкий помощник импрессарио - так подыграть надо суметь еще... В Европе сейчас эмигрантов с Украины побольше будет, чем россиян, заполняемость залов на концертах обеспечат.

А.Б.