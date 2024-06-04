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Московский листок

Следком меняет амплуа

Опубликовано 04.06.2024 в разделе комментариев 9

суд закон
Следком меняет амплуа

Следственный комитет РФ начал проверку в отношении иноагента и, вероятно, экстремиста Андрея Макаревича после его разговора с пранкерами, сообщает ТАСС.

Создателя группы "Машина времени" проверят на предмет призывов к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ).

Полицейские провокаторы с погонялами Вован и Лексус позвонили Макаревичу от имени Владимира Зеленского. В ходе разговора музыкант пожелал Украине победы и пообещал выступить на празднике, организованном по этому поводу.

Вот у меня и вопрос. Во-первых, насколько законно уголовное преследование человека на основании полицейской провокации?

А во вторых, какие призывы? К кому? Сидит человек на толчке и призывает по телефону - кого? Где тут публичность, без которой любые призывы бессмысленны?

Это, кстати, очень похоже на дело педиатра Буяновой, которая сидит сейчас в СИЗО за то, что как-то не так поговорила на приеме с подростком. С глазу на глаз. Кстати, о чем она с ним говорила, вообще-то, врачебная тайна... Может, онеа хотела его спровоцировать, в медицинском смысле, на какую-то реакцию? Я этого не знаю и знать, в общем, не имею права. Но публичным призывом это точно быть не могло.

Макаревич сидит не в СИЗО, а в Израиле, что несколько комфортней. И, в общем, эти странные обвинения ему большого беспокойства не приносят, скорее, подогревают интерес к его персоне. А Следком, получается, действует как ловкий помощник импрессарио - так подыграть надо суметь еще... В Европе сейчас эмигрантов с Украины побольше будет, чем россиян, заполняемость залов на концертах обеспечат.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 9
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Когда(уже не за горами) украинские манкурты придут в себя, и схватятся за голову,
и ужаснутся тому, что ими рулили жидовские вурдалаки, написал 04.06.2024 13:29
вот тогда многократно повторится знаменитая сцена на кладбище, описанная в костомаровской монографии.
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Ну очень люблю про Мариуполь , поступь настоящей России
кто отбогданит старичка сорина? без облошки! семит написал 04.06.2024 12:36
&#8220;Когда война стоит у дверей, а смерть стала чем-то обыденным, то дуло всегда смотрит на тебя. Оно может не выстрелить, тихо похолодить тебе кожу своим дыханием, но оно смотрит. Скрипит, периодически поворачивается в другие стороны, но так или иначе снова посмотрит на тебя. Потому что война &#8211; это трагедия каждого в отдельности и одновременно язва всего мира. И это просто становится вопросом времени, когда взгляд дула поймаешь именно ты&#8221;.
Ууу
&#8220;Выходишь на улицу&#8230; &#8211; и ты потенциальная жертва. Не только снарядов, но и своих собственных сограждан. На улицах людей мало, все толпятся небольшими группами возле подъездов, чтобы сразу же спрятаться в подвал при обстреле, но те, кто выходят подальше, глядят хищным псом. Твоя одежда, твои сумка или обувь &#8220;сканируются&#8221; прохожими. Этот цепкий, откровенный взгляд нельзя забыть&#8221;.
Ааа
&#8220;Сбоку в соседнем доме пылает квартира, огонь жрет жилье. Стекол нет у половины дома, в центре двора &#8211; воронка, вывернуты беседки и деревья&#8230; Я смотрю в окно, не моргая, и не могу поверить своим глазам. Как я, моя семья, обычные родители, обычные младенцы, просто МЫ, как МЫ могли оказаться в такой ситуации? И что теперь делать?&#8221;
Ооо
&#8220;Выезжает еще один танк. Я ползу по полу в коридор, там матрас и игрушки детей. Мама открывает входную дверь, спрашивает соседей: &#8220;Куда смотрит дуло?&#8221; Нам не видно из окон. В нашу дверь заглядывает женщина: &#8220;Пожалуйста, дайте воды, мужу плохо&#8221;. Выношу чашку воды, из нее пьют все: эта женщина, ее муж, какой-то старичок рядом. &#8220;Можно еще?&#8221; Не могу. Вода на вес золота, остатки чистой даю детям, купить ее негде. Источников и колодцев нет поблизости, где их искать, неизвестно. Одна чашка воды. Я до сих пор помню, как жадно и быстро они выпили эту воду&#8221;.
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очень люблю про Мариуполь , поступь настоящей России
кто отбогданит старичка сорина? без облошки! семит написал 04.06.2024 12:33
&#8220;&#8230; если ложишься спать на любимую подушку, а потом через минуты четыре резко сносит полрайона вместе с соседями, а потом твои шторы, подушки, одежду растаскивают солдаты, вытирая ноги о твое такое привычное постельное белье, потому что решают полежать в сапогах на твоей привычной стороне кровати&#8230;
Ты резко и отчетливо проваливаешься в глубокий безвыходный сон. От которого больше не проснуться. Все, что происходит с тобой здесь, &#8211; навсегда в твоей голове, в твоих мыслях, в твоей кипящей крови&#8221;.
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семиты предпочтительнее....
кто отбогданит старичка сорина? без облошки! семит написал 04.06.2024 12:24
ее.ээ...жду на вокзале в буфЭте
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(без названия)
Нет, никакие алоизычи не помогут. Только михалычи! написал 04.06.2024 12:20
.
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раб Божий Сорин И.Л.- я сменила амплуа и че!
важна цель, наслаждение каждой секундой написал 04.06.2024 12:05
Каминаут. Я старенькая, но активная, Отрезали пенис и теперя трусь.
Хорошим вариантом для замены или разнообразия проникающего секса становится раббинг.
О разных формах полового акта через трения гениталиями известно еще со времен Древнего мира. Чаще они упоминаются при описании практик любви в лесбийских парах. Даже Мария-Антуанетта практиковала этот вид секса со своей фавориткой и откровенно рассказывала о его преимуществах.
Раббинг это трения половыми органами о любую часть тела партнера: руку, ногу, грудь, гениталии. Можно тереться о предмет: подушку, сидение стула, секс-игрушку. Существует несколько разновидностей раббинга:
фроттанж - раббинг в гетеросексуальной паре;
трибадизм (триббинг) - для лесбиянок;
фрот - для мужской гомосексуальной пары.
Наибольшую известность из всех видов раббинга получил трибадизм (триббинг) благодаря популярности лесбийского порно. По некоторым опросам более 80% гомосексуальных пар практикуют его в своей интимной жизни.
Трибадизм что это такое? Под этим термином подразумевается чаще всего половой акт, удовольствие в котором партнерши получают за счет трения вульв друг о друга. Но он включает в себя много других разновидностей сексуальной активности.
Позы в трибадизме могут быть совершенно разнообразные, часто заимствованные из гетеросексуальных практик. Если хватает фантазии, можно адаптировать и миссионерскую позу, и девушка сверху, и догги-стайл. Гетеросексуальная пара тоже может взять на вооружение некоторые секреты триббинга, ведь для женщин активная стимуляция клитора это легкий и эффективный способ достичь оргазма, иногда и со сквиртом.
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Мы живем в лучшем из всех возможных миров
Русофоб 17.53 написал 04.06.2024 11:02
Макара на кичу. Иванову возвращают бабки.
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Макаревич террорист
Неолап написал 04.06.2024 09:52
Он в саоих песнях призывает раздать по ружью и убивать дураков и даже может дураков в структурах власти. Наверное пора его подать в розыск и отправить ему повестку явиться из Израиля на проведение следсвеннеых действий. Думаю отправят. А то как же!
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Кто остался я не виноват
Неолап написал 04.06.2024 09:48
Сегодня самый лучший день.
Пусть реют флаги над полками.
Сегодня самый лучший день -
Сегодня битва с дураками.
Как много лет любой из нас
От них терпел и боль, и муки.
Но вышло время, пробил час,
И мы себе развяжем руки.
Друзьям раздайте по ружью.
Ведь храбрецы средь них найдутся -
Друзьям раздайте по ружью,
И дураки переведутся.
Ломались копья и мечи,
И черепа людей трещали.
Дрались как черти дураки,
Но неизбежно погибали.
Когда последний враг упал,
Труба победу проиграла.
Лишь в этот миг я осознал,
Насколько нас осталось мало.
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