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Московский листок

Против таксиста, который высадил участников СВО, возбудят уголовное дело?

Опубликовано 04.06.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
Против таксиста, который высадил участников СВО, возбудят уголовное дело?

В Москве было возбуждено уголовное дело после того, как таксист высадил участников специальной военной операции на МКАД, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Оно будет расследоваться по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве Саксину В. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.

Ранее один из участников СВО отметил, что водитель остановил автомобиль на МКАД и потребовал от военных покинуть салон. Получив отказ, он выбежал на проезжую часть и попросил помощи у двух других таксистов. Военнослужащий предположил, что их оппонент может поддерживать террористов, а также добавил, что «по шее он чуть-чуть получил за это».

Я так понял, что участники СВО теперь могут давать гражданам "немного по шее", а когда те начинают возмущаться, вмешивается лично глава СК Бастрыкин?

У нас других проблем нет, в которых нужно лично участие главы СК? Преступность практически побеждена, вот и приходится главе СК то Макаревича призывать к порядку, то таксистов... Ну правда, распустились эти мигранты - плюнешь в рожу, так драться лезут!

 А.Б.



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