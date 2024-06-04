Генпрокуратура взялась за собственность профсоюзов

Генеральная прокуратура России потребовала передать в государственную собственность велотрек, расположенный в московском районе Крылатское.

Велотрек общей площадью 42 тысячи квадратных метров, был построен к Олимпиаде-80, и собственность профсоюзов на него никто не оспаривал ни в советский, ни в постсоветский период, почти 45 лет.

Стоит отметить, что собственность, оставшаяся у ФНПР со времен ВЦСПС, преставляет собой очень значительную ценность, и позволяет перофсоюзам безбедно существовать вот уже много лет.

Именно в стремлении сохранить колоссальную собственность заключается и секрет всегдашней лояльности официальных профсоюзов государству, вплоть до избрания множества профсоюзных лидеров по спискам ЕР.

Естественно, реальным трудящимся от таких защитников их прав ни жарко, ни холодно. И, судя по всему, во власти начали понимать, что авторитет ФНПР во многом дутый. То есть поддержка со стороны профсоюзов для власти практически бессмысленна.

Ну а на таком фоне почему бы не забрать собственность?

А.Б.