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Московский листок

Талибы едут в Питер

Опубликовано 04.06.2024 в разделе комментариев 0

талибы питер
Талибы едут в Питер

В МИД России опровергли сообщения о том, что талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отказались ехать на Петербургский международный экономический форум: министр труда афганского правительства уже находится на пути в Россию, его сопровождают несколько человек.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов.

Действительно, какие из талибов террористы?

Там в ООН напутали чего-то...

 А.Б.



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