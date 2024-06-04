Талибы едут в Питер

В МИД России опровергли сообщения о том, что талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отказались ехать на Петербургский международный экономический форум: министр труда афганского правительства уже находится на пути в Россию, его сопровождают несколько человек.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов.

Действительно, какие из талибов террористы?

Там в ООН напутали чего-то...

А.Б.