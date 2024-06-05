Голод - очень эффективное оружие

Российские поставщики Всемирной продовольственной программы ООН столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продуктов питания.
Проблемы у поставщиков из РФ по тендерам программы начались в текущем году. Со снижением количества заказов столкнулись, в том числе, мукомолы.
До этого исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн заявила, что в северной части сектора Газа начался голод, а в южной части ситуация также начала ухудшаться.
Вот такая ситуация - должна ли ООН затруднять поставки еды голодающим из-за "неправильного" поведения одного из поставщиков?
Как тут не вспомнить историю голодомора в Бенгалии в 1943-м году, организатором которого выцступило правительство Черчилля? На фоне неурожая местного риса, основного продукта питания туземцев, первые семь месяцев 1943 года из голодающей Бенгалии было вывезено 80 000 тонн продовольственного зерна. Британские власти, опасавшиеся вторжения японцев, применили тактику выжженной земли.
А почему таким же способом не разрешить конфликт в Газе?
В Бенгалии на финал погибла пара миллионов туземцев, зато японец был разбит. И даже атомной бомбы не потребовалось.
Голод - тоже очень эффективное оружие...
А.Б.
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Symmetry breaking in quantum materials is of написал 05.06.2024 10:42
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Факт-чек: Это справедливая оценка, согласно отчету Reuters о рассекреченной оценке разведки США, предоставленной Конгрессу. Разведка установила, что на момент вторжения в Украину в феврале 2022 года у России было 360 000 действующих военнослужащих. К декабрю прошлого года 315 000 российских военнослужащих были убиты или ранены в войне — сокращение численности войск на 87%.
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Байден: «Мы потратили много денег на Украину, но Европа потратила больше денег, чем США ».
Факты: Европейский Союз предоставил более 107 миллиардов долларов финансовой, военной, гуманитарной помощи и помощи беженцам с начала войны в Украине, по состоянию на 24 апреля. а СШАпредоставили Украине помощь на 175 миллиардов долларов, но по данным Совета по международным отношениям, некоторые европейские правительства внесли больший финансовый вклад в Украину ПО СРАВНЕНИЮ с размером их экономики, чем Соединенные Штаты.
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Так каков же финал на Украине и как там выглядит мир?
Факты: Байден: Мир выглядит так, что Россия никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину! Вот как выглядит мир.
Но это не значит, что Украина в НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем, но вы, ребята, помните и писали об этом в TIME - я говорил, что я не готов поддержать "НАТОвизацию" Украины."
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"Байден против принятия Украины в НАТО" и "Был не готов поддержать" это далеко не одно и тоже...
В общем как обычно в последнее время на Каспаров.ру - распостраняется вранье и передергивание фактов., так что мне все меньше и меньше хочется сюда заходить и читать всю эту про-рашистскую пропаганду... кончится это тем, что сайт просто перестанут посещать сторонники Демократии, а останутся лишь про-рашисты - пропутинцы
Symmetry breaking in quantum materials is of написал 05.06.2024 10:41
Я рад, искренне рад, что он это не скрывает, гордится этим.
единственное, что я ему пожелал бы- не заниматься пропагандой этого ни среди славян, ни среди американцев(если он живет в жмериге). я сердечно пожелал бы ему нести гейство во все более и более широкие еврейские массы. мне, конечно, хотелось бы верить, что появится новый Богдан Михайлович, но, если вдруг нет, пусть клон, ходжа или Ходжа и иже с ним загноивают Засохшую Смоковницу, засохшее древо, ибо если не найдется секиры, чтобы срубить его и бросить в огонь, пусть хотя бы оно само сгниет от гнойного педеравства.