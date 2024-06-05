Российские поставщики Всемирной продовольственной программы ООН столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продуктов питания.

Проблемы у поставщиков из РФ по тендерам программы начались в текущем году. Со снижением количества заказов столкнулись, в том числе, мукомолы.

До этого исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн заявила, что в северной части сектора Газа начался голод, а в южной части ситуация также начала ухудшаться.

Вот такая ситуация - должна ли ООН затруднять поставки еды голодающим из-за "неправильного" поведения одного из поставщиков?

Как тут не вспомнить историю голодомора в Бенгалии в 1943-м году, организатором которого выцступило правительство Черчилля? На фоне неурожая местного риса, основного продукта питания туземцев, первые семь месяцев 1943 года из голодающей Бенгалии было вывезено 80 000 тонн продовольственного зерна. Британские власти, опасавшиеся вторжения японцев, применили тактику выжженной земли.

А почему таким же способом не разрешить конфликт в Газе?

В Бенгалии на финал погибла пара миллионов туземцев, зато японец был разбит. И даже атомной бомбы не потребовалось.

Голод - тоже очень эффективное оружие...

А.Б.