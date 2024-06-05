ОПК укрепили Шойгу

Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Президент поручил к среде завершить работу по проекту поручений о первоочередных задачах ОПК, объемах производства и рентабельности.

Вообще-то назначение с поста министра обороны на должность секретаря Совбеза, то есть куратора вообще всех силовых ведомств - это серьезное повышение, а вовсе не отставка пенсионного типа. По сути своей, секретариат Совбеза - это аналог Отдела административных органов ЦК КПСС, о котором мало говорили, вообще не писали, а координировал он работу всех силовых ведомств.

Ну а теперь представим, что Отделу административных органов передали еще и функции первого Отдела промышленности ЦК, который ведал "оборонкой", то есть девятью основными оборонными министерствами... Подъемная ли это задача?

Или при распределении обязанностей об этом никто не задумывается, а действуют по принципу "бери больше", а то, с чем не справишься, само потом отвалится...

Вот только не хотелось бы, чтоб ОПК отваливался потом...