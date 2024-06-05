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Московский листок

ОПК укрепили Шойгу

Опубликовано 05.06.2024 в разделе комментариев 3

война россия
ОПК укрепили Шойгу

Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Президент поручил к среде завершить работу по проекту поручений о первоочередных задачах ОПК, объемах производства и рентабельности.

Вообще-то назначение с поста министра обороны на должность секретаря Совбеза, то есть куратора вообще всех силовых ведомств - это серьезное повышение, а вовсе не отставка пенсионного типа. По сути своей, секретариат Совбеза - это аналог Отдела административных органов ЦК КПСС, о котором мало говорили, вообще не писали, а координировал он работу всех силовых ведомств.

Ну а теперь представим, что Отделу административных органов передали еще и функции первого Отдела промышленности ЦК, который ведал "оборонкой", то есть девятью основными оборонными министерствами... Подъемная ли это задача?

Или при распределении обязанностей об этом никто не задумывается, а действуют по принципу "бери больше", а то, с чем не справишься, само потом отвалится...

Вот только не хотелось бы, чтоб ОПК отваливался потом...

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Иванов незаменимый видимо помощник чурбана
Неолап написал 05.06.2024 12:34
Перетасовали. Нормальных героев в тюрьмы чтоб не мешали на новом поле воровать на смертях простых солдат. Даже Гитлер и тот разьебалл концлагерных начальников за воровство. А тут тасуют и тасуют. Всех на фронт в мясноймштурм чтоб сдохли твари разворовавшие армию. Гиктотчкрбпну из силовиков не подчинился и Патрушев НКВД скажет еще свое веское слово. Чурка будет уничтожен как предатель Родины.
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И как и за это ворье воевать
Неолап написал 05.06.2024 12:29
Не. Сравнивать ВОВ с этим ворьем даже язык не поворачивается. Сталин бы просто расстрелял за измену Родине. А это ворье такую как колоду карт. Все равно 36.
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Все идет по плану
Русофоб 17.79 написал 05.06.2024 12:15
Команду Шойгу ждет большая работа. Вчера сообщили, что Иванова освобождают, миллиарды возвращают. Ждем продолжение банкета на костях СВО.
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