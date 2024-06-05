Украину ждет катастрофическая зима

К зиме жителям Украины стоит готовиться «к жизни в холоде и темноте», сообщает британская газета Financial Times.

Украинские власти в субботу заявили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в четырех областях страны. В "Укргидроэнерго" сообщали, что две гидроэлектростанции были поражены на Украине в ночь на субботу, назвали повреждения оборудования критическими.

"Один из чиновников украинского правительства назвал субботнюю атаку "разрушительной", а другой заявил, что ... к зиме жители страны будут проводить без электричества большую часть дня", - подчеркивает Financial Times.

По словам руководителя отдела исследований в области энергетики и климата Киевской школы экономики Бориса Додонова, руководство Украины будет вынуждено пойти на дальнейшее повышение тарифов, и все равно население будет получать электроэнергию только от двух до четырех часов в день.

Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков посоветовал жителям страны найти "друзей, знакомых", которые живут в домах с отоплением на дровах.

Интересно, а вариант, чтобы к зиме прекратить боевые действия, не рассматривается?

А.Б.