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Московский листок

Верховный суд рассмотрел жалобу на приговор ученому

Опубликовано 05.06.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
Верховный суд рассмотрел жалобу на приговор ученому

Сегодня Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор социологу Борису Кагарлицкому (объявлен иноагентом, осужден на пять лет колонии за оправдание терроризма).

В его поддержку выступили западные политики и мыслители Жан-Люк Меланшон, Джереми Корбин, Славой Жижек, Янис Варуфакис и другие.

Адвокат представил суду нотариальные доверенности, что ведущие университеты Бразилии и ЮАР просят отпустить Кагарлицкого и готовы видеть его у себя преподавателем. Также бразильская и южно-африканская сторона хотели бы видеть Кагарлицкого на саммите стран БРИКС в Казани.

Верховный суд РФ оставил в силе приговор Кагарлицкому без изменений.

А.Б.



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