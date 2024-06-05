Верховный суд рассмотрел жалобу на приговор ученому

Сегодня Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор социологу Борису Кагарлицкому (объявлен иноагентом, осужден на пять лет колонии за оправдание терроризма).

В его поддержку выступили западные политики и мыслители Жан-Люк Меланшон, Джереми Корбин, Славой Жижек, Янис Варуфакис и другие.

Адвокат представил суду нотариальные доверенности, что ведущие университеты Бразилии и ЮАР просят отпустить Кагарлицкого и готовы видеть его у себя преподавателем. Также бразильская и южно-африканская сторона хотели бы видеть Кагарлицкого на саммите стран БРИКС в Казани.

Верховный суд РФ оставил в силе приговор Кагарлицкому без изменений.

А.Б.