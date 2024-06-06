Угнетение как фактор стабильности

В последнее время вопрос с самозанятыми и платформенными занятыми в общественном сознании стабилизировался - они есть, в чем никто уже не сомневается; они представляют собой отдельную самостоятельную страту общества, социальную группу, класс - кому как нравится.

А вот дальше возникают разночтения.

В левом тренде принято уже употреблять термины "новые угнетенные", "новые обездоленные", "новый пролетариат", "пролетариат 2.0" и так далее. И это не пустые слова, действительно, то, что традиционные пролетариат сумел завоевать еще сто лет назад, "новому пролетариату" пока не особо светит - оплачиваемый отпуск, больничный, 8-часовой рабочий день... Да что там отпуск, даже элементарные вопросы техники безопасности их часто как бы не касаются. Например, вы часто можете видеть курьеров в дождевиках, развозящих товары на байках или пешком, а ведь для рабочих традиционной занятости работа в дождь - грубейшее нарушение техники безопасности! А тут ведь за дождевики года два назад шла целая битва...

Но если в левой политической страте принято как-то стремиться к улучшению положения "нового пролетариата", хотя бы до уровня "старого", то в более либеральной среде отношение к этим пролемам иное. Никто не отрицает униженного положения "новых обездоленных", но как-то менять их положение далеко не все стремятся! Наоборот, рассматривают его как фактор стабильности на рынке труда.

Ну, смотрите, в стране почти исчезла безработица! Если в Италии видят в самозанятыхт вариант безработных, и обеспечивают их социальный статус соотвественно, то у нас их считают вариантом предпринимателей, и какой еще им статус безработного? Сел на велик и погнал, в назидание остальным!

Это очень удобная позиция, и правительство склоняется именно к ней.

Но есть второй аспект пролемы, если можно так выразиться, физиологический. Который пре5красно иллюстрируется анекдотом про цыгана, который совсем было приучил свою лошадь не есть и работать круглые сутки, а она почти уже приучилась, а потом возьми, и подохни...

Хроническая переработка, хроническая усталость, отсутствие медицинской помощи, особенно профилактической делают свое дело - люди на такой работе все чаще теряют здоровье и жизнь! И дальше, с течением времени и ростом численности самозанятых и особенно платформенно занятых, печяальная статистика будет только расти.

В общем, либеральная позиция и тут "на высоте" - выбывших из строя самозанятых можно заменить мигрантами, а еще если бы потерявших трудоспособность мигрантов как-нибудь высылать на родину, вообще было бы прекрасно...

Но тут должно как-то проявить себя государство, вроде бы, хотя бы на словах заинтересованное в приемлемых интеральных показателях здоровья общества. "Выздоравливают как мухи" выглядит не очень...

А где у нас физиологические нормы продолжительности рабочего дня, рабочей недели, соотношения часов сна и рабочего времени, а какой должен быть отпуск у трудящегося разного профиля?

Кафедры и клиники профессиональных болезней очень сильно поредели, в основном остались только в системе ФМБА, и только там, где речь идет о довольно экзотических специальностях - работающих с ионизирующим излучением, космонавтов, пилотов, а уже до шахтеров и водителей дела практически уже нет. Не говоря про обрубщиков, к примеру, а это одна из самых вредных специальностей, вибрационную болезнь никто пока не отменял... Для занятых постоянно, а если рабочий с вибратором на самозанятости - это его проблема.

А уж ответов, сколько должен бегать курьер с заказами, и сколько ему потом отсыпаться - науке не известно. И как, допустим, депутатам голосовать за ту или иную норму, если нет ее, нормы этой? А самая простая позиция - на нет и суда нет...

А нужно давать эти ответы. Если требуется - заказывать исследования, открывать снова кафедры и лаборатории.

В противном случае будем иметь в самой непродолжительной перспективе армию малотрудоспособных граждан с массой хронических болезней и минимумом социальной защиты.