Поэт и царь встретились ночью

Путин приехал в Государственный музей-заповедник «Царское Село», сообщает пресс-служба главы государства. Визит проходил в ночь на 6 июня из-за того, что президент задержался...

Пушкину, который "наше всё", исполнилось 225 лет, но ему торопиться особо некуда, подождет. Вместе с Пушкиным президента ожидали помощник главы государства Владимир Мединский, губернатор Петербурга Александр Беглов, министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов. Им тоже особо делать, похоже, нечего. Тем более, фраза поэта "Отечество нам Царское село" приобрела в эту ночь буквальное значение - как княжеский стол в средневековой Руси следовал за своим хозяином, так и тут в ночь 6 июня столицей стало Царское село... Символично. И название подходящее.

Путин осмотрел шинельную комнату, буфетный зал, столовую, больницу, художественную мастерскую, учебные классы. И образовательным процессом в Императорском Царскосельском лицее остался в целом доволен.

Осмотрел выставку «Поэт и царь», посвящённую 225-летию со дня рождения поэта. Выглядело символично.

Отношения с живыми поэтами складываются хуже.

А.Б.