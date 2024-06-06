Украина обвинила Financial Times в работе на РФ

Статья в Financial Times под названием «Россия отключила более половины украинской генерации электроэнергии» вышла 5 июня.
В статье Financial Times сообщала, что ранее внутреннее производство электроэнергии на Украине составляло около 55 гигаватт и было одним из крупнейших в Европе. Но сейчас мощность упала ниже 20 гигаватт.
Содержание статьи я вчера тоже комментировал. Естественно, по заданию Кремля. По чьему же еще?
В свое время из-за статьи в Financial Times мне пришлось уйти из аппарата правительства - меня, вполне справедливо, обвинили в том, что газета опубликовала слова вице-премьера не совсем так, как он их произнес. Хотя, конечно, повлиять на политику редакции у меня не было никакой возможности.
А Кремль, видимо, влияет и на политику Financial Times, и на ФОРУМ.мск, который два года назад был отправлен в бан Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры...
А.Б.
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Ведет Бутина, сиделица Града на Холме. написал 06.06.2024 12:05
Кущ проржал написал 06.06.2024 11:07