Украина обвинила Financial Times в работе на РФ украина европа война киев Статья в Financial Times под названием «Россия отключила более половины украинской генерации электроэнергии» вышла 5 июня. В статье Financial Times сообщала, что ранее внутреннее производство электроэнергии на Украине составляло около 55 гигаватт и было одним из крупнейших в Европе. Но сейчас мощность упала ниже 20 гигаватт. Содержание статьи я вчера тоже комментировал. Естественно, по заданию Кремля. По чьему же еще? В свое время из-за статьи в Financial Times мне пришлось уйти из аппарата правительства - меня, вполне справедливо, обвинили в том, что газета опубликовала слова вице-премьера не совсем так, как он их произнес. Хотя, конечно, повлиять на политику редакции у меня не было никакой возможности. А Кремль, видимо, влияет и на политику Financial Times, и на ФОРУМ.мск, который два года назад был отправлен в бан Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры... А.Б.



