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Московский листок

Украина обвинила Financial Times в работе на РФ

Опубликовано 06.06.2024 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Украина обвинила Financial Times в работе на РФ

Статья в Financial Times под названием «Россия отключила более половины украинской генерации электроэнергии» вышла 5 июня.

В статье Financial Times сообщала, что ранее внутреннее производство электроэнергии на Украине составляло около 55 гигаватт и было одним из крупнейших в Европе. Но сейчас мощность упала ниже 20 гигаватт.

Содержание статьи я вчера тоже комментировал. Естественно, по заданию Кремля. По чьему же еще?

В свое время из-за статьи в Financial Times мне пришлось уйти из аппарата правительства - меня, вполне справедливо, обвинили в том, что газета опубликовала слова вице-премьера не совсем так, как он их произнес. Хотя, конечно, повлиять на политику редакции у меня не было никакой возможности.

А Кремль, видимо, влияет и на политику Financial Times, и на ФОРУМ.мск, который два года назад был отправлен в бан Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Вот есть, Юрьич, на первой кнопке в 8 вечера передача "куклы наследника Тутти".
Ведет Бутина, сиделица Града на Холме. написал 06.06.2024 12:05
Которую всесторонне там проверяли на предмет запрещенных предметов. Но нажила ли она там ума? Не уверен. Вот заставка перед ее передачей. Мелькают куклы на ниточках. Одна из них с физиономией цыгана Саркози(во всяком случае, и наши, и не наши ромы, считают его соплеменником). Но вот, Баранов, однажды мне до кома в горле обидно стало. Товарища Блинкина тоже стали разбирать как куклу, марионетку. Тьфу, черт-те что! Уж если Блинкин чья и марионетка, то согласись, своего отца, человекоубийцы от начала, лжеца и отца лжи! Или Бутина не верит в эти "сказки"?
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Естественно, по заданию Кремля. По чьему же еще?
Кущ проржал написал 06.06.2024 11:07
Ты просто полезный идиот. Зачем тебе задание? Как бы тебе не хотелось
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